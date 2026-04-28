Confirmado y con sorpresas: Así queda el directorio de Azul Azul tras Junta de Accionistas

Este martes se llevó a cabo la Junta de Accionistas en las dependencias del CDA, donde quedó conformado el directorio de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile para el próximo periodo.

Durante la jornada, se confirmó el ingreso de José Miguel Insulza como nuevo director, quien pertenece al bloque ‘Romántico Viajero’ y está alineado con el abogado José Ramón Correa, quien sigue en la institución.

Cecilia Pérez toma protagonismo en la U. | Foto: Photosport

Por el lado del ‘Bloque Sartor’ están los nombres de Cecilia Pérez, quien además será la nueva presidenta azul, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin, hijo del ex presidente de Chile, Patricio Aylwin.

Por último, en representación de la casa de estudios de la Universidad de Chile están los nombres de Andrés Weintraub y Héctor Humeres, quienes buscarán ser oídos en un directorio donde no tienen mayoría.

Así las cosas, en Azul Azul ya se ponen a trabajar para posicionar a Universidad de Chile en lo más alto del fútbol chileno y, por qué no, cumplir el gran anhelo de la fanaticada azul de tener el tan ansiado estadio propio.

Publicidad

En síntesis

Cecilia Pérez asume la presidencia de la concesionaria de Universidad de Chile tras la junta.

José Miguel Insulza se incorpora al nuevo directorio azul representando al bloque Romántico Viajero.

El Bloque Sartor mantiene mayoría con nombres como Cristian Aubert y Luis Miguel Berr.