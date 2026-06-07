El relator azul por excelencia no tuvo piedad ni con Fernando Gago, ni con jugadores como Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.

El amargo empate ante Audax Italiano caló hondo en el entorno laico. Tras confirmarse la eliminación de la Copa de la Liga, el reconocido relator azul, José “Pepe” Ormazábal, encendió el ventilador en conversación con BOLAVIP y destrozó sin anestesia el presente de la U bajo el mando de Fernando Gago.

El relator de Radio Agricultura no tuvo piedad para graficar el evidente bajón futbolístico que ha mostrado el Romántico Viajero en las últimas semanas. “Lo de la U es realmente preocupante. Gago comenzó con paso de caballo inglés y ahora va con paso de burro. Veo muy poca opción de que la U logre levantar el vuelo porque lo que ha mostrado ha sido muy poquito”, disparó de entrada el relator.

Para el comunicador, uno de los grandes problemas de este proceso radica en el nulo aporte de los jugadores que ingresan desde la banca, tildándolos directamente de ser un fiasco en la cancha.

“Una banca sin respuesta. Insisto, los que están en la banca, por algo están en la banca. Lucero es una lágrima, Assadi otra lágrima…”, fustigó sin filtros.

Pepe Ormazábal se aburre de Fernando Gago.

El dardo a Gago por Lucas Romero y la distancia con Colo Colo

El único aprobado de la jornada para el relator fue el mediocampista paraguayo, quien paradójicamente ha sido de los menos considerados por el cuerpo técnico. “El que salvó la plata es el más relegado, que hoy día fue Romero, que marcó un golazo. Como diciéndole a Gago: ‘¿Por qué no me miraste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de jugar para haber estado en la selección paraguaya?’”, expuso Ormazábal.

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Finalmente, Pepe Ormazábal lanzó una cruda advertencia respecto al panorama que le espera al León en el Campeonato Nacional de Primera División, donde mira de muy lejos al archirrival.

“Gago en cada partido va retrocediendo. En vez de avanzar, retrocede. Ningún centro bueno, centros realmente penosos… El momento de la U es realmente preocupante. Está a 13 puntos de Colo Colo en el torneo de Primera División”, sentenció, cerrando con total escepticismo sobre el partido pendiente ante O’Higgins: “Con este nivel, lo más probable es que lo pierda. Lamentable”.