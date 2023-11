El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica se roba las miradas de la jornada de día sábado en el Campeonato Nacional 2023, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscarán dar el batacazo ante los cruzados.

El equipo adiestrado por el ex Vélez Sarsfield tiene a Lucas Assadi como una de las grandes figuras a tener en cuenta en el día de hoy, crack de la cantera azul que no ha podido brillar este año como se esperaba.

Uno que busca explicaciones a la intermitencia en el crecimiento de Assadi es Cristián Basaure, ex jugador de fútbol quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports se refirió al momento que vive el jugador azul.

Lucas Assadi tendrá una oportunidad de oro ante la UC. | Foto: Photosport

“Ojalá que él tenga fortaleza mental y equilibrio, porque yo creo que para él también tiene que ser un tema frustrante el que todo el mundo en general diga ‘es el talento y tiene que jugar’”, dijo ‘Basa’.

Basaure aclara que Assadi “No jugó con Ormazábal en la Selección, no jugó con Berizzo, no juega con Pellegrino, no jugó con López. Es un tremendo futbolista, pero quizás en el día a día, en la constancia, quizás no ha llegado el DT que le toque la espalda y que no lo suelte”.

“No puedo hacer un juicio porque solo analizo desde lo que veo y me parece un gran futbolista. Ojalá que él pueda gestionar y que en algún momento se prenda la mecha y saque todo su talento, porque yo no creo que debe ser fácil para él no poder jugar, frustrarse y más encima escuchar que él debe jugar”, complementó en el cierre.

La U busca copas internacionales

Universidad de Chile buscará los tres puntos a la UC esta tarde y de esa manera acercarse a los puestos de Copa Sudamericana 2024 que, precisamente, ostentan los cruzados en este momento.

La negativa racha azul

La U tiene un negativo registro en este segundo semestre, donde solo ha ganado 2 de los 10 partidos del Campeonato Nacional 2023 que ha disputado.