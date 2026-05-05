Atención la U y Colo Colo: en España anticipan el futuro de Alexis Sánchez tras su gol en Sevilla

En el cierre de la temporada europea, cada actuación empieza a pesar el doble, y más aún cuando se trata de definir el futuro. En ese escenario, Alexis Sánchez volvió a meterse en el centro de la conversación tras una jornada donde respondió en un momento límite para el Sevilla FC.

El delantero chileno fue determinante en la victoria del cuadro andaluz ante la Real Sociedad, ingresando desde la banca y marcando el gol que terminó inclinando el partido. Una aparición que no solo suma en lo deportivo, sino que también reconfigura su posición dentro del plantel.

En paralelo, su nombre ha comenzado a tomar fuerza en nuestro país. En los últimos días, Universidad de Chile y Colo Colo han aparecido como un posible destino de cara al segundo semestre, instalando una expectativa que crece cada vez que el “Niño Maravilla” vuelve a ser protagonista en Europa.

Alexis Sánchez termina contrato con el Sevilla el 30 de junio de 2026 | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

¿Alexis Sánchez sigue o se va del Sevilla?

Bajo ese contexto, el medio Estadio Deportivo analizó el escenario que enfrenta el tocopillano en el cuadro andaluz, abriendo una posibilidad que hasta hace poco parecía descartada: mantenerse en España.

“Podría ocurrir lo mismo que con Suso la temporada pasada, cuando se le ofreció renovar tras dar por hecha su salida, y que se intentara algo que se había descartado en un principio, prolongar su estancia si el futbolista lo viera con buenos ojos”, señalaron.

Publicidad

Pese a esa opción, desde el mismo medio advierten que el escenario más probable sigue apuntando en otra dirección. “No obstante, lo más probable es que haga las maletas y dé por concluida su larga y fructífera etapa en Europa”, agregaron.

Así, mientras en el Viejo Continente se debate entre una eventual continuidad o una salida definitiva, en Chile el panorama se sigue con atención, con la U y el Cacique como uno de los actores que podrían entrar en escena si se concreta el adiós del bicampeón de América del fútbol europeo.

En resumen…

Alexis Sánchez volvió a ser protagonista en el triunfo del Sevilla FC ante la Real Sociedad, y desde España advierten que, aunque podría evaluarse su continuidad, lo más probable es que deje Europa, en medio de rumores que lo acercan al fútbol chileno.