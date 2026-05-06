El Niño Maravilla no seguiría para la próxima temporada en el Sevilla y crece el rumor de cumplir su sueño de jugar en la U.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo está disputando los últimos partidos de La Liga en España, donde el cuadro sevillano espera poder mantener la categoría y no bajar a la segunda división.

Si bien no hay muchas certezas respecto al futuro de Alexis Sánchez, lo único cierto es que firmó por una temporada en España y todo indica que no renovará contrato, por lo que comienza a especularse con su próximo destino.

En Universidad de Chile están atentos al futuro del Niño Maravilla y fue la propia Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, quien le abrió las puertas del CDA al tocopillano para que cumpla su sueño de infancia.

Aseguran que Inter de Porto Alegre toma la delantera por Alexis. | Foto: Getty Images

Si bien todo apunta a que Alexis Sánchez regresaría a Sudamérica, no sería para jugar en la U: “En Brasil hay varios clubes que ya han intentado su fichaje para la próxima campaña y puede acabar, según dicen, en el Internacional de Porto Alegre, cuyos dirigentes insinuaron que tiene un acuerdo avanzado”, apuntan en Mundo Deportivo de España.

Las próximas semanas serán claves para determinar el futuro de Alexis Sánchez en el fútbol y si el jugador pretende seguir en equipos de menor renombre en Europa o ser figura indiscutida en Sudamérica.

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Cabe recordar que Alexis Sánchez a lo largo de su carrera profesional ha defendido los colores de Cobreloa, Colo Colo, Udinese, River Plate, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella, Inter de Milán y Sevilla.

En síntesis

Alexis Sánchez firmó contrato por una temporada con el Sevilla y no renovaría.

El Internacional de Porto Alegre tendría un acuerdo avanzado para fichar al delantero chileno.

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