Pepe Ormazábal le pone la lápida a este jugador de Universidad de Chile: “No tiene cabida”

El histórico relator valoró el triunfo sobre Ñublense, pero no le perdonó la falta de goles a Juan Martín Lucero.

Universidad de Chile se impuso 6-0 sobre Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil fue demoledor en su localía en Rancagua y se ilusiona con una remontada de final de temporada.

Sin embargo, José “Pepe” Ormazábal encontró un pero. ¿Cuál? El histórico relator del cuadro azul no quedó conforme con el rendimiento de uno de los jugadores que ingresó en el Estadio El Teniente.

En conversación con BOLAVIP Chile, el locutor cuestionó lo hecho por Juan Martín Lucero. A pesar de la amplia victoria contra el elenco chillanejo, el atacante argentino no pasó la prueba.

“El triunfo de la U hay que tomarlo con pinzas, se le ganó un rival que venía cuesta abajo en la rodada: cuatro derrotas consecutivas. El 6-0 me parece que fue lógico de acuerdo a lo que pasó en la cancha”, advirtió.

“No todo es bueno. Si uno considera un 6-0 y que uno de los goleadores más caros de la historia de la U no puede marcar un gol… Juan Martín Lucero no tiene cabida en la U, no la tiene“, agregó.

Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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José “Pepe” Ormazábal no tiene fe en Universidad de Chile

Finalmente, el destacado comunicador descartó que el equipo de sus amores pueda alcanzar al archirrival en la lucha por el primer puesto. No quiere anhelar en vano una nueva corona.

“La U ganó 6-0, pero no es para decir que le mete miedo o presión a Colo Colo. La U dio un gran paso para salir segundo en el torneo. No tiene opción, es imposible quitarle el título a Colo Colo“, cerró.