Mauricio Pinilla pierde la paciencia con dos figuras de Universidad de Chile: “Han sido cero aporte”

El ex futbolista, Mauricio Pinilla le cayó con todo a estos dos jugadores de la U por su nivel.

Universidad de Chile recibió un tremendo baldazo de agua fría en lo que fue una nueva edición del Clásico Universitario, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante la Universidad Católica y aprieta lo que es la lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Mauricio Pinilla comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports de lo que fue el rendimiento de la U, en la que le cayó con todo a dos jugadores del ‘Romántico Viajero’: Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

“La U no tiene un nueve, Lucero no es un aporte hoy día y Rivero menos, el único nueve que tiene hoy la U es Eduardo Vargas”, parte señalando Pinilla.

Siguiendo en su análisis, el ‘Pinigol’ remarca en todos los esfuerzos que hizo la Universidad de Chile por el fichaje de ambos jugadores y que hasta día de hoy, han estado lejos de poder ser un gran aporte para el equipo de Fernando Gago, según indica el ex goleador.

Rivero es apuntado por Pinilla | Foto: Photosport

“Hicimos un esfuerzo económico tremendo, buscamos a Rivero no sé cuánto tiempo y estuvo varios meses parado, Lucero que venía de Brasil, creíamos que que iba a marcar la diferencia y han sido cero aporte”, confesó.

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Concluyendo, Pinilla dejó sus palabras de elogio para Eduardo Vargas, a quien lo destaca hoy en día como la única gran figura en el ataque de la Universidad de Chile.

“Lo que la U ha construido hasta el momento ha sido más por el colectivo y por la certeza de Eduardo Vargas”, cerró.