El emblemático exjugador de los Azules realizó una completa radiografía del presente del cuestionado volante.

Lucas Assadi vive una de las temporadas más complejas desde que irrumpió como una de las grandes promesas de Universidad de Chile. Entre lesiones, bajos rendimientos y la escasa consideración de Fernando Gago, el volante ofensivo apenas ha logrado sumar minutos este 2026.

El talentoso mediocampista azul ha participado en 13 de los 20 partidos que ha disputado la U durante la temporada, aunque en la mayoría de ellos ingresando desde el banco de suplentes. Una situación que genera preocupación entre los históricos del club, especialmente considerando las condiciones que siempre mostró el jugador formado en el CDA.

Lucas Assadi sigue siendo objeto de críticas en la U. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Uno de los que analizó el presente del futbolista fue Cristián “Scooby Doo” Castañeda, quien reconoció su sorpresa por el irregular desarrollo que ha tenido Assadi en los últimos años.

Cristián Castañeda cuestiona el presente de Lucas Assadi

En conversación con BOLAVIP sobre la situación del jugador azul, el polifuincional exfutbolista universitario aseguró que no logra entender por qué un jugador con tanto talento no ha conseguido consolidarse en el primer equipo.

“Algo debe haber, porque cómo es posible que un chico con tantas condiciones que se le ha visto desde años, no de ahora solamente, no se ha podido desarrollar”, señaló.

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Las palabras de Castañeda apuntan directamente al estancamiento que ha sufrido Assadi, quien durante varias temporadas fue considerado uno de los proyectos más importantes del fútbol chileno e incluso llegó a ser seguido desde el extranjero.

“No es la forma”

El ex futbolista azul también puso sobre la mesa la discusión sobre el rol que actualmente tiene Assadi en el plantel dirigido por Fernando Gago. “Bueno, si lo vamos a tener en la banca yo creo que no, no es la forma”, afirmó.

Además, dejó abierta la posibilidad de que una salida pueda terminar siendo beneficiosa para todas las partes involucradas. “Yo la verdad he tenido varios debates por ahí. Uno es pro jugador y me gustaría saber qué es lo que piensa él, si se quiere ir o no sé, porque sea lo mejor para él y para el club también”, agregó.

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Mientras tanto, Assadi continúa buscando recuperar protagonismo en Universidad de Chile, donde las expectativas que generó en sus primeros años aún contrastan con la irregularidad que ha marcado su presente bajo el mando de Fernando Gago.

DATOS CLAVE

El volante Lucas Assadi suma escasos minutos este 2026 bajo el mando de Fernando Gago.

El mediocampista ha participado en 13 de los 20 partidos disputados por la U.

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