El joven volante azul venía ganándose un espacio en la consideración del estratega argentino antes de sufrir el inconveniente físico.

Las malas noticias volvieron a golpear la puerta del Centro Deportivo Azul en un momento clave de la temporada. A través de sus canales oficiales de comunicación, Universidad de Chile confirmó la severa lesión del volante Elías Rojas, un futbolista que venía sumando rodaje e importancia en el proceso de trabajo liderado por el director técnico Fernando Gago.

El parte médico compartido por la institución laica en redes sociales detalló el diagnóstico exacto y los pasos a seguir tras la dolencia sufrida por el canterano:

“Informamos que nuestro volante Elías Rojas sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha. Fue sometido a una intervención quirúrgica durante el pasado fin de semana que resultó exitosa. El jugador comenzará su proceso de rehabilitación a la brevedad. El plazo de recuperación se estima entre cuatro y seis meses”, ratificó el comunicado del Romántico Viajero.

Elías Rojas estará al menos cuatro meses fuera de las canchas

El rompecabezas para las pizarras de Fernando Gago

La baja de Rojas supone un duro contratiempo para la planificación del cuerpo técnico argentino. El mediocampista se había transformado en una pieza de refresco constante en la zona de creación, aportando dinamismo y alternativas tácticas en el mediocampo universitario.

Con un tiempo de rehabilitación fijado entre 16 y 24 semanas, el volante se perderá prácticamente todo lo que resta de la competencia local, obligando a Gago y a la dirigencia azul a evaluar si buscarán una variante en el mercado de pases o si le darán espacio a otras promesas de las divisiones inferiores para cubrir la vacante en el plantel de honor.