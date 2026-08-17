¿Se va Lucas Assadi? Manuel Mayo revela la verdad sobre el futuro del crack de la U: “Ha tenido…”

Universidad de Chile vive un gran momento dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago han hilado una importante racha de victorias, la que los ilusiona con seguir luchando por el título.

En las últimas horas, en los ‘Azules’ hay una noticia que ha generado mucha inquietud y es sobre el futuro de Lucas Assadi, quien podría dejar el club tras ofertas que ha recibido desde el extranjero.

Sobre esto, en esta jornada el Gerente Deportivo de la U, Manuel Mayo conversó con los medios de comunicación por lo que es esta situación, en la que dejó más dudas que certezas sobre el futuro del jugador dentro del club.

“Me ha tocado hablar acá y lo reitero, que para nosotros y sobre todo teniendo la ventana de pases en Chile cerrada, lo deportivo es lo primordial, no hay posibilidad de reemplazar jugadores y la verdad que el equipo está bien y Lucas está muy bien”.

“La idea es no despotenciar el plantel y privilegiar eso, seguir como estamos, seguir compitiendo, seguir mejorando”, partió señalando Mayo.

Assadi podría dejar la U | Foto: Photosport

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Agregando a esto, el gerente azul fue claro que dentro de su última renovación con el club, se insertó una cláusula ante posibles ofertas del extranjero, las que hoy tendrían al 10 de la U muy cerca de poder dejar el club.

“Ahora es cierto y por eso la presidenta se refirió al tema, que en el momento de la renovación de Lucas, se incorporó una cláusula a petición de él, si llega un club de los que está interesados y lo que dijo la presidenta y está dispuesta a pagar la cláusula y el jugador quiere ir para allá, el club no tiene nada que hacer, aunque no queramos despotenciarnos”, remarcó.

Finalmente, Mayo dejó todo en manos de Lucas Assadi, en la que indicó que el jugador también tiene el deseo de poder partir a cumplir su sueño de jugar en el extranjero y analizará lo que son las ofertas que le lleguen, en la que desde la Universidad de Chile esperarán por su decisión.

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“También es verdad que por el nivel de Lucas en todos estos años ha tenido muchas ofertas, los jugadores cuando tienen 20 años probablemente les gustaría estar muchos años en la U, pero también tienen esas ganas de salir por un tema de proyección, un tema ecónomico y Lucas ha tenido esas ganas y las hemos conversado. Nos ponemos en el lado del jugador”.

“Esa es la situación, no queremos despotenciarnos porque no tenemos capacidad de reemplazarlo, pero lo primordial es lo deportivo, pero que también hay algo contraactual, que si llega, como club no tenemos mucho que hacer. Los jugadores tienen la última palabra”, cerró.