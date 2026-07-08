Descartan a este refuerzo para Universidad de Chile: “No existe ninguna negociación”

Según reportan desde tierras argentinas, Matías Zaracho no está en la consideración del conjunto universitario. Seguirá en Racing Club.

Universidad de Chile está en búsqueda de nuevas incorporaciones en el mercado de fichajes, por lo que los rumores han surgido sin cesar. Uno de ellos fue rotundamente descartado en las últimas horas.

¿Qué pasó? Desde el otro lado de la cordillera, niegan que Matías Zaracho esté en carpeta del conjunto estudiantil para el segundo semestre. No está en sus planes cambiar de aires ni ha sido contactado por los azules.

Al menos, así lo reporta el sitio partidario El Primer Grande. Según indica la información, la cúpula de Racing Club desmiente conversaciones por sus servicios. Tiene contrato vigente.

“El panorama es completamente distinto al que trascendió en un primer momento. Hoy no existe ninguna negociación abierta entre las instituciones“, comenzó señalando el medio.

En dicha línea sobre el presunto deseo de Universidadad de Chile, agregó: “Ni tampoco una intención concreta por parte de los trasandinos de avanzar por el mediocampista nacido en Wilde“.

Matías Zaracho no jugará en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Matías Zaracho, descartado en Universidad de Chile

Finalmente, la publicación alude a que el volante creativo de 28 años está cómodo en Avellaneda y que todo indica que será una pieza titular en el esquema táctico de Juan Pablo Vojvoda.

“Su experiencia, jerarquía y rendimiento dentro del campo de juego, hacen que el cuerpo técnico no contemple desprenderse de uno de los futbolistas más determinantes del plantel“, cerró.