El padre del delantero de Universidad de Chile -y de mismo nombre- está más que feliz por su hijo. Lo ve como en sus mejores momentos.

Universidad de Chile está en su mejor momento en lo que ha transcurrido de 2026 y ello, en medida, es gracias a Eduardo Vargas. El emblema estudiantil volvió a casa y vive un retorno excepcional.

A pesar de sus 36 años, el oriundo de Renca superó las expectativas y ello fue enrostrado por su padre, que lleva el mismo nombre: llenó de elogios a su hijo. Y tras ello, lanzó un contundente recado.

¿Qué pasó? Llamó a valorar a los futbolistas por su rendimiento, no por su edad. Es que para Yeyo (como se le apoda), su retoño ha brillado y acallado críticas en su segundo paso por la institución universitaria.

En conversación con Rayando el CDA, lanzó: “Está súper bien, retomó su nivel del 2011. Lo veo correr como un cabro de 18-19 años. Corre más que algunos de los muchachos“.

“Está bien físicamente, es un lindo regreso. Muchos lo dieron por muerto, que ya no corría y era un viejo crack (…) No llegar y hablar mal de algún jugador. Así como muchos hablaron mal también de Marcelo Díaz”, agregó.

Eduardo Vargas sobresale en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Eduardo Vargas renace en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el histórico atacante ha disputado una totalidad de 23 encuentros con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, convirtió 10 goles y aportó con cinco asistencias.

Desde ya, se prepara para recibir a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico de la Liga de Primera. Se jugará el domingo 23 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.