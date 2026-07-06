Gonzalo Reyna se derrite por dos figuras de Universidad de Chile: “Los sigo desde chico”

El flamante fichaje de Universidad de Chile valoró el poder compartir con Marcelo Díaz y Eduardo Vargas en el plantel.

Universidad de Chile tiene a su primer refuerzo para el segundo semestre: Gonzalo Reyna fue oficializado. El delantero argentino se sumó al conjunto estudiantil y entregó sus primeras palabras.

En conversación con el departamento de prensa de la institución, evidenció su emoción por el salto profesional. Antes de su arribo al cuadro azul, estuvo cedido en Boston River de Uruguay.

Por ello, aseguró que llegar al elenco universitario lo llena de ilusión. Además, tiene un plus en esta nueva aventura: fue solicitado por el cuerpo técnico de Fernando Gago. El entrenador lo conoce a la perfección.

“Unirme a este club es una oportunidad muy grande para mi carrera, porque es un paso para mí y es una oportunidad para poder seguir creciendo y potenciarme tanto en lo personal como en lo deportivo“, lanzó.

“Esto yo más o menos lo sé hace dos o tres semanas y para mí fue algo muy lindo. Fue algo que apenas me enteré, ya tenía ganas, sinceramente, de estar acá”, agregó el ariete.

Le hizo un queque a dos figuras de Universidad de Chile

A su vez, el atacante de 19 años alabó a Marcelo Díaz y Eduardo Vargas: es admirador de ellos desde niño. El mediocampista vistió los colores del equipo dueño de su pase, Racing Club.

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Gonzalo Reyna destacó a Eduardo Vargas y Marcelo Díaz. (Foto: Club Universidad de Chile)

“Encontrarme con esos jugadores en el plantel es algo muy lindo, porque son jugadores que yo sigo desde que soy muy chico, como Marcelo, como Eduardo Vargas“, reflexionó.

“Son jugadores de selección y para mí es un orgullo estar con esos jugadores en el plantel. Es algo que me interesó, porque sabía que me puede potenciar mucho en mi carrera“, cerró.