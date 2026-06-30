Según informan desde Argentina, el conjunto estudiantil no está interesado en Lucas Janson. Es jugador de Boca Juniors.

Universidad de Chile busca alternativas para incorporar en el mercado de fichajes. Es por ello que los rumores surgen como pan caliente, tal como sucedió en el caso Lucas Janson.

A pesar de que el atacante de 31 años fue ubicado en la órbita azul, desde el otro lado de la cordillera descartan que esté en carpeta del conjunto estudiantil. Así lo indicó el periodista Germán García Grova.

Mediante un video informativo para BOLAVIP Argentina, el comunicador aludió al presunto deseo de la escuadra universitaria para quedarse con sus servicios. Fue escueto y claro en su misiva.

“Lucas Janson no está en la mira de U. de Chile“, expresó tajantemente el experto en el libro de pases.

Una aseveración que confirma lo expuesto por Fernando Gago antes de su problema cardíaco. En conferencia de prensa, el DT negó haber contactado a su viejo conocido: lo tuvo en Boca Juniors.

Por el momento, Lucas Janson no está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Lucas Janson, descartado en Universidad de Chile

De esta manera, la dirigencia laica mantiene bajo siete llaves la lista de refuerzos que buscará en este período de transferencias. La misión es encontrar un extremo, un volante y un defensa.

Por el momento, Universidad de Chile no ha utilizado ninguno de los tres cupos que tiene para registrar nuevas piezas. En caso de vender un jugador sobre 250 mil USD, sumará una cuarta plaza.