Descartan acercamiento de Universidad de Chile por este jugador en el Mercado de Fichajes

El día de ayer surgió el rumor de que la U va por jugador del fútbol argentino, pero Bolavip pudo confirmar que eso no ha sucedido.

Universidad de Chile volvió a la acción de la Liga de Primera 2026 con un triunfo ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, tres punto que le sirvieron a la U para alcanzar la línea de la UC y quedar detrás de Colo Colo.

Lamentablemente para los azules, el único refuerzo que tienen -hasta el momento- para el segundo semestre no estuvo ni citado por Fernando Gago: se trata de Gonzalo Reyna, quien espera por su debut oficial con el búho en el pecho.

Cuando se pensaba que la U tenía el Valentín Gauthier su segundo refuerzo, el jugador no pasó los exámenes y tuvo que devolverse a México. Ahora, en las últimas horas, surgió el rumor de que el cuadro azul va tras los pasos de Martín Río de Talleres de Córdoba.

Según pudo averiguar Bolavip Chile, de momento no ha habido ningún acercamiento oficial de Universidad de Chile a Talleres de Córdoba ni tampoco una consulta, por lo que no pasa de un rumor de mercado.

Ahora, habrá que ver si efectivamente Universidad de Chile decide moverse por el trasandino o si explora otras opciones en el Mercado de Fichajes que cierra en poco más de dos semanas y donde la U necesita potenciar a su plantel.

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En síntesis

Universidad de Chile alcanzó a la UC tras vencer a Audax Italiano.

Gonzalo Reyna no fue citado por Fernando Gago en su retorno al torneo.

Martín Río no registra acercamientos oficiales desde el cuadro azul hacia Talleres.