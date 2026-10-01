Juega en un grande de Sudamérica y quiere una revancha en U. de Chile: “Sería linda”

Fernando Cornejo, que milita en Liga Deportiva Universitaria, se refirió a un eventual regreso a Universidad de Chile.

Universidad de Chile no se olvida y ello bien lo sabe una figura que vistió los colores del club, pero que no logró estar a la altura de su propia expectativa. ¿De quién se trata? Su nombre es Fernando Cornejo: no descarta un retorno.

El mediocampista de 30 años conversó con De Buena Fuente de DLT Sports y fue consultado sobre un eventual regreso a la escuadra azul. Le llama la atención la idea a pesar de estar en Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.

Cabe consignar que el volante, que en la actualidad es dirigido por Gustavo Álvarez, representó al conjunto chileno en la temporada 2020. En aquel período, disputó 23 partidos, en los que no anotó goles ni entregó asistencias.

“El año que estuve no fue el mejor y soy muy autocrítico con eso. No estuve en una edad que podía asimilar las cosas como eran. El tema de la pandemia afectó bastante por ser un campeonato diferente”, indicó.

“Creo que son muchas cosas en las que he cambiado desde ese Fernando al de ahora. Si se diera, sería linda revancha para demostrar otras cosas. Ahí se verá en el futuro si se da esa oportunidad o no“, agregó.

Fernando Cornejo anhela un regreso a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Fernando Cornejo quiere una revancha en Universidad de Chile

A pesar de dicho deseo, el futbolista en cuestión advirtió que está tranquilo en Quito. Está desde 2024 en dicha latitud, siendo una pieza inamovible en la formación titular.

“Tanto mi familia como yo nos hemos acostumbrado bastante a la ciudad, donde vivimos nos ha tratado bien. El clima es medio raro, pero bien”, concluyó sobre su presente en el extranjero.