El delantero de 18 años es la nueva promesa de Universidad de Chile tras arribar desde Deportes Melipilla. Ya hizo su estreno profesional.

Universidad de Chile tiene otra joya en sus series inferiores. Tras llegar a prueba a la escuadra azul, fue aceptado por un notable logro: debutó con un gol contra Colo Colo. Ese es el caso de Diego Cofré.

En conversación con AS Chile, el delantero de 18 años expresó su ilusión por el momento que vive en el conjunto estudiantil. Luego de arribar desde Deportes Melipilla, se conviritó en el mayor artillero de su categoría con seis tantos.

A la par de su felicidad por representar a un equipo grande, sabe que este puede ser el camino para salir del país. La vitrina está y la quiere aprovechar al 100% mientras se pueda.

“Estaba la opción de ir a entrenar al CDA para una evaluación y ver si convencía a los profes. Al final estuve como una semana en el verano y jugué un partido contra Colo Colo“, lanzó.

“Entré en el segundo tiempo, hice un gol y cuando terminó el partido me dijeron que ya estaba listo, que no teníamos que esperar más (…) Mi mamá era la que estaba más emocionada, cuando le conté se puso a llorar“, agregó.

Diego Cofré ya brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Universidad de Chile Formativo)

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El sueño de defender a Universidad de Chile

Sobre el mismo punto, el atacante explicó por qué su familia se consternó con la noticia. Todo el trabajo tuvo su recompensa y ahora debe seguir en la misma senda, luchando para subir al plantel adulto.

“Fue un poco un desahogo de todo el esfuerzo personal y familiar que hay detrás de cada jugador, que es algo inmenso e importante para llegar a donde uno está“, concluyó.

En síntesis:

Diego Cofré fichó por Universidad de Chile tras anotar un gol ante Colo Colo .

fichó por Universidad de Chile tras anotar un gol ante . El delantero de 18 años suma seis goles como goleador actual de su categoría.

suma como goleador actual de su categoría. El jugador se incorporó al club universitario tras una evaluación desde Deportes Melipilla.