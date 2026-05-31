Universidad de Chile volvió a ganar y se impuso 2-1 sobre Deportes Concepción, pero ello no le entregó tranquilidad a los hinchas azules. El cuerpo técnico de Fernando Gago está recibiendo críticas.
Y uno de los que apuntó contra el entrenador argentino fue Marcos González. El campeón con el cuadro estudiantil conversó con BOLAVIP Chile y cuestionó al estratega de 40 años.
¿La razón? Instaló el debate sobre el ímpetu del DT. Tras el primer tanto de Eduardo Vargas, el recordado zaguero pensó que iba a ir por más, pero el rendimiento colectivo se estancó.
“Si tú no tienes la ambición de hacer dos, tres goles y asegurar un triunfo en casa con 40 mil personas, con un equipo que está peleando el descenso y te conformas con el 1-0, es raro“, reflexionó.
“Es la ambición de Fernando Gago la que no quiso ir por el 2-0 y 3-0. O sea, con el 1-0 se conformó y eso me pareció raro, me sorprendió la poca ambición de él“, agregó el retirado zaguero.
Marcos González apunto contra Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
Valoró a estas figuras en Universidad de Chile
Finalmente, Lobo del Aire abordó los aspectos positivos: el nivel de los futbolistas que tienen el corazón azul. Para él, fueron los responsables de conseguir los tres puntos en el Estadio Nacional.
“Edu (Vargas) y la gente de casa siempre. Charles (Aránguíz), (Marcelo) Morales y todos los muchachos que han sido formados en casa. Se nota que quieren algo más“, concluyó.
En resumen:
- Marcos González criticó la falta de ambición de Fernando Gago tras la victoria de Universidad de Chile por 2-1 ante Deportes Concepción.
- El retirado Marcos González cuestionó que el estratega argentino se conformara con la ventaja mínima inicial en un Estadio Nacional con 40 mil personas.
- El referente de Universidad de Chile destacó el rendimiento y el compromiso de Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Morales.