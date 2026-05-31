Lobo del Aire abordó el triunfo de Universidad de Chile sobre Deportes Concepción y repasó al DT argentino.

Universidad de Chile volvió a ganar y se impuso 2-1 sobre Deportes Concepción, pero ello no le entregó tranquilidad a los hinchas azules. El cuerpo técnico de Fernando Gago está recibiendo críticas.

Y uno de los que apuntó contra el entrenador argentino fue Marcos González. El campeón con el cuadro estudiantil conversó con BOLAVIP Chile y cuestionó al estratega de 40 años.

¿La razón? Instaló el debate sobre el ímpetu del DT. Tras el primer tanto de Eduardo Vargas, el recordado zaguero pensó que iba a ir por más, pero el rendimiento colectivo se estancó.

“Si tú no tienes la ambición de hacer dos, tres goles y asegurar un triunfo en casa con 40 mil personas, con un equipo que está peleando el descenso y te conformas con el 1-0, es raro“, reflexionó.

“Es la ambición de Fernando Gago la que no quiso ir por el 2-0 y 3-0. O sea, con el 1-0 se conformó y eso me pareció raro, me sorprendió la poca ambición de él“, agregó el retirado zaguero.

Marcos González apunto contra Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Valoró a estas figuras en Universidad de Chile

Finalmente, Lobo del Aire abordó los aspectos positivos: el nivel de los futbolistas que tienen el corazón azul. Para él, fueron los responsables de conseguir los tres puntos en el Estadio Nacional.

“Edu (Vargas) y la gente de casa siempre. Charles (Aránguíz), (Marcelo) Morales y todos los muchachos que han sido formados en casa. Se nota que quieren algo más“, concluyó.

En resumen:

Marcos González criticó la falta de ambición de Fernando Gago tras la victoria de Universidad de Chile por 2-1 ante Deportes Concepción.

criticó la falta de ambición de Fernando Gago tras la victoria de Universidad de Chile por 2-1 ante Deportes Concepción. El retirado Marcos González cuestionó que el estratega argentino se conformara con la ventaja mínima inicial en un Estadio Nacional con 40 mil personas.

cuestionó que el estratega argentino se conformara con la ventaja mínima inicial en un Estadio Nacional con 40 mil personas. El referente de Universidad de Chile destacó el rendimiento y el compromiso de Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Morales.