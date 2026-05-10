El crack de Universidad de Chile le entregó el OK al arribo del campeón de América. Ya ha compartido con él en La Roja.

Universidad de Chile tendrá que tomar una importante decisión en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil debe definir qué refuerzos integrará para el segundo semestre, por lo que Lucas Assadi habló fuerte y claro.

¿Qué pasó? El crack de 22 años fue consultado sobre el posible arribo de Alexis Sánchez y no escondió su parecer: le entregó el visto bueno a su llegada. Quiere jugar con el campeón de América.

Si bien ya lo conoció en la Selección Chilena, anhela compartir camarín con el histórico goleador en el Centro Deportivo Azul. El rumor sobre su eventual incorporación es cada vez más potente.

En conversación con RedGol, la promesa de Universidad de Chile lanzó: “Obvio que sí me gustaría, lo dije: jugar con tu ídolo sería algo maravilloso. Ya me tocó la oportunidad y si se vuelve a repetir sería muy lindo”.

Cabe consignar que en el siguiente libro de pases, cada club de la Liga de Primera podrá inscribir tres nuevos futbolistas. Y en caso de vender a una pieza por sobre 250 mil USD, tendrá derecho a un cuarto cupo.

Lucas Assadi quiere jugar con Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez, en el radar de Universidad de Chile

Durante la presente temporada, la leyenda nacional ha disputado una totalidad de 27 compromisos con el Sevilla FC. En dichos enfrentamientos, marcó cuatro goles y aportó con dos asistencias.

Su contrato con la escuadra española concluye el 30 de junio de 2026 y, por el momento, no se avizora una extensión. Por ello, Universidad de Chile suma bonos para ser su próxima casa deportiva.

En síntesis:

Lucas Assadi respaldó públicamente el posible fichaje de Alexis Sánchez para el segundo semestre.

respaldó públicamente el posible fichaje de para el segundo semestre. El contrato de Alexis Sánchez con Sevilla FC termina el 30 de junio de 2026 sin renovación.

termina el sin renovación. Los clubes chilenos podrán inscribir tres refuerzos en el próximo mercado de fichajes nacional.