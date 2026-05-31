El histórico relator cuestionó el rendimiento del actual entrenador de Universidad de Chile. Llora a uno de sus antecesores.

Universidad de Chile derrotó 2-1 a Deportes Concepción, pero ello no conformó a los hinchas azules. Uno de ellos, José “Pepe” Ormazábal: criticó duramente al cuerpo técnico de Fernando Gago.

El histórico relator del conjunto estudiantil apuntó contra el entrenador argentino y reflotó un antiguo lamento: rememoró la estadía de Gustavo Álvarez en la institución laica.

¿La razón? El actual DT de San Lorenzo de Almagro exhibió otro modelo de juego, el que entregó frutos rápidamente. Un panorama completamente distante al que se vive en este instante.

“Sumó tres puntos, está a 13 de Colo Colo y tiene un partido pendiente, pero no cualquier partido, es con O’Higgins. Creo que no tiene opción al título“, lanzó a BOLAVIP Chile.

“Y uno ve pasar las fechas y más extraña a la U de Gustavo Álvarez: uno sabía a qué jugaba la U. Entonces hay mucha distancia, esta U no es ni fu ni fa”, agregó el locutor.

Pepe Ormazábal pierde la paciencia en Universidad de Chile. (Foto: Recreación IA)

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Duras críticas en Universidad de Chile

Finalmente, Pepe Ormazábal disparó contra los niveles individuales del plantel universitario. No solo es culpa de la dirección técnica, la responsabilidad también recae en los futbolistas.

“Bajísimo el nivel de (Javier) Altamirano y de (Lucas) Assadi. Tiene razón Fernando Gago de tenerlos en la banca, porque no están rindiendo”, concluyó sobre Universidad de Chile.

En síntesis:

El relator José Ormazábal cuestionó el funcionamiento de Universidad de Chile bajo las órdenes de Fernando Gago pese a la victoria por 2-1.

cuestionó el funcionamiento de Universidad de Chile bajo las órdenes de Fernando Gago pese a la victoria por 2-1. El locutor José Ormazábal manifestó que extraña el modelo de juego implementado previamente por Gustavo Álvarez en el equipo azul.

manifestó que extraña el modelo de juego implementado previamente por Gustavo Álvarez en el equipo azul. El comunicador José Ormazábal respaldó la decisión de mantener en el banco de suplentes a Javier Altamirano y Lucas Assadi por su bajo rendimiento.