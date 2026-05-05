Universidad de Chile cosechó este pasado fin de semana un triunfo vital dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Azules’ golearon por 5-0 a Deportes La Serena en condición de visitante y llegó a la cima de su grupo.

Después de este duelo, el ex futbolista Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y comentó lo que fue la victoria azul, en la que destaca de la forma futbolística que Fernando Gago le está dando al equipo.

“Este es el tono que le está dando Gago a esta U, de poder ser protagonista en todos los partidos, seguramente no sé si se podrá dar en todos, pero la intención está, ya está claro. Después los partidos se van dando de otra forma”, comienza señalando Rivarola.

Siguiendo en esa misma línea, el ídolo del ‘Romántico Viajero’ destaca que Fernando Gago ha comenzado a encontrar a su equipo estelar, en donde los jugadores titulares hoy en día están respondiendo de buena manera.

La U consiguió un importante triunfo de visita | Foto: Photosport

“Va mejorando partido a partido, hay cosas positivas porque yo creo que ya consiguió el equipo, después pueden ver dos jugadores que pueden entrar, pero ya encontró la columna vertebral y lo futbolístico”, remarca.

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Concluyendo, Rivarola no duda en que la aparición de jugadores jóvenes en la Universidad de Chile ha sido un importante descubrimiento en el equipo de Fernando Gago, la que le ha dado un aire nuevo totalmente necesario y la que le permite hoy mostrar una mejor versión.

“Los jóvenes le han dado un refresco a la U importante, que no lo tenían y me parece que era necesario y lo está demostrando. Encontró una solidez defensiva y eso te permite expresar tu equipo de buena forma en lo futbolístico y terminar ganando con goles. Ya es una U que puede ser protagonista del torneo”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile goleó 5-0 a Deportes La Serena de visita y lidera su grupo.

goleó a Deportes La Serena de visita y lidera su grupo. El exfutbolista Diego Rivarola destacó que Fernando Gago ya consolidó la columna vertebral del equipo.

destacó que Fernando Gago ya consolidó la del equipo. La inclusión de jugadores jóvenes aportó solidez defensiva y un refresco necesario al plantel azul.