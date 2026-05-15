El ex futbolista, Carlos Villanueva le abrió la puerta de salida a este jugador en la U.

Universidad de Chile ya empieza a mirar lo que es el mercado de fichajes que ya se avecina, en donde sin duda los ‘Azules’ buscarán reforzarse para lo que será la segunda parte del año.

Pero así como en el equipo de Fernando Gago busca reforzarse, también le abrirá la puerta de salida a otros, quienes no han podido tener minutos en este primer semestre y buscarían tener opciones en otro club.

Sobre esto, el ex futbolista Carlos Villanueva tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y habló de la situación del volante paraguayo Lucas Romero, a quien le abrió las puertas de salida en el club.

“Yo sí (lo dejo partir), porque al final no está siendo utilizado por Gago, creo que en un partido ni siquiera fue citado”, declara.

Romero no se ha podido consolidar en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Villanueva siente que el seleccionado paraguayo perdió mucho terreno en el plantel de la U, en la que parece no estar en los planes de Fernando Gago y por esto, siente que es necesaria su salida.

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“Eso significa que perdió mucho terreno, es un jugador extranjero, su sueldo no debe ser bajo, entonces tendría la posibilidad de salir a buscar a alguien de los gustos de Gago”, finalizó.

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