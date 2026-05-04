Universidad de Chile derrotó a Deportes La Serena en una tarde soñada: se quedó con la victoria al imponerse 5-0. Un resultado que confirma el alza azul y que convence cada vez más a Manuel de Tezanos.

Al momento de analizar el duelo en Radio Agricultura, el periodista valoró el rendimiento de los volantes estudiantiles e hizo hincapié en una de las promesas de la institución: Agustín Arce.

Tras ser considerado por Fernando Gago desde su arribo, el mediocampista de 21 años está siendo clave en el engranaje universitario. Ello fue destacado por el comunicador mencionado.

“Está muy bien ese mediocampo, está rapidito y tiene precisión. A mí me ilusiona mucho Agustín Arce, es un jugador que lo veo y tiene otra velocidad de pase, toma buenas decisiones“, comentó.

En dicha línea, el rostro de TV lanzó: “Tiene biotipo y un montón de cuestiones. El único que debería volver al estar al 100% es Charles Aránguiz y ahí será problema de Fernando Gago”.

Agustín Arce llama la atención de Manuel de Tezanos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce se queda con la titularidad en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 10 enfrentamientos. En dichos compromisos, el canterano laico ha anotado tres goles y ha aportado con dos asistencias.

La pieza estelar de Universidad de Chile tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El seleccionado juvenil promete ser un emblema con el nuevo cuerpo técnico.

En síntesis:

Universidad de Chile venció 5-0 a Deportes La Serena bajo la dirección de Fernando Gago .

venció 5-0 a Deportes La Serena bajo la dirección de . Manuel de Tezanos destacó el nivel de Agustín Arce en Radio Agricultura.

destacó el nivel de Agustín Arce en Radio Agricultura. Agustín Arce registra tres goles y tres asistencias en 10 partidos durante esta campaña.