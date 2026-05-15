El DT de Universidad de Chile abordó el caso del emblema estudiantil, que en el último duelo finalizó con problemas musculares.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción en la categoría de honor y lo hará visitando a Cobresal. En dicho compromiso, Fernando Gago podrá tener a una de sus mayores figuras entre los citados.

En conferencia de prensa, el DT argentino aclaró el caso de Charles Aránguiz. Si bien el volante terminó el último encuentro (caída 1-0 ante Unión La Calera por la Copa de la Liga) con problemas musculares, ello no pasó a mayores.

Sin embargo, el entrenador fue claro y conciso: eso no le garantiza sumar minutos desde el arranque en el Estadio El Cobre. El cuerpo técnico necesita de los jugadores en su plenitud física.

“Desde el día martes que empezamos los entrenamientos, ha entrenado normal, toda la semana. Va a estar a disposición para estar en la lista de concentrados“, comenzó señalando.

Luego, sobre el siguiente enfrentamiento de Universidad de Chile, el estratega agregó: “Después veremos si juega o no juega, si juega 30 minutos o más. Eso no te lo puedo decir hoy”.

Charles Aránguiz estará disponible en Universidad de Chile para visitar a Cobresal. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile visitará El Salvador

A su vez, Fernando Gago se refirió a la dificultad de jugar en altura. Ya sabe lo que es vivir esa experiencia, ya que dirigió en México. Intentará conseguir tres puntos en una tierra esquiva para los azules recientemente.

“Los partidos en la altura sí generan un cierto desgaste que se siente distinto, por lo que tenemos que pensar el partido en la forma que nos beneficia. Tener ese control y tener ese desgaste en menos ocasiones”, cerró.

En síntesis:

Fernando Gago confirmó que Charles Aránguiz entrenó con normalidad tras sufrir molestias físicas previas.

confirmó que entrenó con normalidad tras sufrir molestias físicas previas. El volante estará disponible para el partido de Universidad de Chile contra Cobresal en El Salvador.

contra en El Salvador. El entrenador evaluará si el jugador disputa 30 minutos o más debido al desgaste en altura.