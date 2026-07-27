Danilo Díaz extasiado con este jugador en la Universidad de Chile: “Ingresó y el partido cambió”

El periodista Danilo Díaz quedó maravillado con el rendimiento de este jugador en la U.

Universidad de Chile ya tuvo su estreno dentro de la Liga de Primera en este segundo semestre, en el que el ‘Romántico Viajero’ venció por 2-1 a Audax Italiano y se prende en la lucha por la parte alta de la tabla de posiciones.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y desglosó la victoria de la Universidad de Chile, en la que destacó los cambios de Fernando Gago en el segundo tiempo, los que fueron desequilibrantes.

“Cuando parecía que el partido se le enrredaba, me parece que la respuesta de la banca de la Universidad de Chile, los cambios de Gago fueron fundamentales”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en la línea, el ‘Tenor del Pueblo’ puntualizó en los ingresos de Lucas Assadi y Charles Aránguiz, quienes le dieron un cambio al conjunto ‘Laico’, el que fue clave para esta victoria como visitantes.

Díaz y sus loas a Aránguiz | Foto: Photosport

“Entró bien Assadi, fue más directo, le dio otro ritmo al ataque, se ha ido quedando Vásquez y el ingreso de Aránguiz le dio orden y equilibrio a la mitad de la cancha, ese pase preciso que tiene el Bicampeón de América, es un jugador extraordinario”, remarcó.

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Finalmente, Díaz se quedó en los elogios por Aránguiz, en la que indica que su ingreso fue fundamental para que la Universidad de Chile pueda marcar la pauta del partido, entregando firmeza al mediocampo con un jugador como el ‘Príncipe’.

“Él ingresó y el partido cambió, ya nunca más Audax Italiano pudo equilibrar la mitad de la cancha, intentó con alguna pelota larga, pero nada más, ya era tarde. Después del 2-1, el partido lo manejó el conjunto azul”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 2-1 a Audax Italiano por la Liga de Primera.

a Audax Italiano por la Liga de Primera. Danilo Díaz destacó los cambios de Fernando Gago para lograr la victoria azul.

los cambios de Fernando Gago para lograr la victoria azul. Charles Aránguiz y Lucas Assadi ingresaron desde la banca y le dieron orden al equipo.