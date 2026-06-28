Las horas previas al duelo entre Universidad de Chile y Unión San Felipe por la Copa Chile han estado marcadas por la incertidumbre en torno a la banca azul. La presencia de Fernando Gago en el Centro Deportivo Azul durante este sábado encendió las especulaciones sobre un posible debut inmediato al mando del equipo.

Sin embargo, según pudo confirmar La Magia Azul, Fernando Gago no dirigirá al cuadro laico en el partido de esta tarde. Pese a su visita a las instalaciones del club, su estreno deberá seguir esperando.

De hecho, ya está definido quién estará en la banca: Fabricio Coloccini será el encargado de dirigir al equipo en este compromiso válido por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Chile.

La situación de Gago genera aún más dudas, ya que ni siquiera está asegurada su presencia en el Estadio Nacional, debido a una recomendación médica que le aconseja reposo y evitar situaciones de alta exigencia física o emocional tras el infarto que sufrió días atrás el estratega del “Romántico Viajero”.

El panorama de la U junto a Coloccini en Copa Chile

El desafío no es menor, considerando que al frente estará el puntero, Unión San Felipe, en un duelo clave para el futuro azul en la competencia.

Fabricio Coloccini seguirá dirigiendo a la U ante la ausencia obligada por razones médicas de Fernando Gago.

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Cabe recordar que el último partido en que Universidad de Chile tuvo a Fernando Gago en la banca fue ante O’Higgins, en un duelo pendiente de la Liga de Primera, donde los azules lograron una victoria que les permitió cerrar la primera rueda en el tercer lugar.

Por ahora, el debut oficial de Gago en Copa Chile tendrá que esperar, mientras en la U buscan respuestas urgentes dentro de la cancha en un momento clave de la temporada.