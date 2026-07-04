El Romántico Viajero salta al pasto del Elías Figueroa con la obligación de sacudirse de las dudas tras el último tropezón ante Unión La Calera.

Mientras se juega el Mundial 2026 el fútbol nacional no da un solo segundo de tregua y las aguas bajan sumamente difíciles en el camarín estudiantil. Universidad de Chile tiene un nuevo desafío de vida o muerte en la Copa Chile 2026.

Esta vez, los azules se miden contra Santiago Wanderers en condición de visita, donde necesitan de forma inminente una victoria para calmar las aguas después de la derrota ante Unión la Calera.

El rendimiento del Bulla ha sido un verdadero carrusel de emociones esta temporada: la llegada de Fernando Gago no ha logrado darle estabilidad a los resultados y en la Liga de Primera están muy lejos de Colo Colo, por lo que esta copa asoma como la única balsa de salvación para dar una vuelta olímpica.

Los laicos venían firmando una campaña correcta con 7 puntos de 9 posibles en el certamen, pero la dolorosa derrota ante Unión La Calera —su auténtica bestia negra del 2026— volvió a sembrar fantasmas en el césped.

Si bien la U comparte la cima del grupo con los Cementeros con las mismas 7 unidades, no hay margen de error. Al frente estará un herido Santiago Wanderers, colista absoluto de la zona con solo 3 unidades, que a falta de dos fechas está obligado a ganar ante su gente para no quedar eliminado en el pasto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de la U. de Chile vs. Wanderers?

Las coordenadas logísticas y la parrilla televisiva oficial para no perderse ningún detalle de este choque de dientes apretados en la Quinta Región ya están completamente confirmadas:

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