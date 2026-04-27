Pese a que ya pasaron muchas horas desde que Universidad de Chile venciera a Universidad Católica en el Estadio Nacional con gol de Juan Martín Lucero, el Clásico Universitario se sigue jugando fuera de la cancha.

El ídolo azul, Héctor Hoffens, conversa con BOLAVIP y de entrada le manda un feroz mensaje a Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, quién analizó el partido asegurando que la U le hizo un gol con “nada”.

Según el “Chico”, el DT cruzado habló desde la frustración de la derrota y debería aceptar el resultado con humildad. “Se la tiene que comer calladita nomás el hombre. Gago se la jugó con gente que realmente nos sorprendió a todos”, lanzó Hoffens, destacando que el planteamiento de la U fue muy superior al mostrado por los cruzados en el primer tiempo.

El ídolo azul también puso énfasis en la indisciplina mostrada por el plantel de Garnero en la cancha. “La perdió él. Los jugadores el primer tiempo andaban desesperados, tres amarillas, estaban pegando sin motivos; no jugaron a nada prácticamente”, analizó el referente, concluyendo que la responsabilidad de la derrota recae totalmente en la banca técnica de la precordillera.

Héctor Hoffens felicita a Fernando Gago y critica duramente a Daniel Garnero.

Pepe Ormazábal: “El triunfo lo fabricó Gago desde la banca”

Por su parte, el relator Pepe Ormazábal calificó los dichos de Garnero como una falta de respeto hacia un colega de profesión. Para el cantagolesl, la lectura del partido fue clara y Gago le ganó el duelo estratégico de principio a fin.

Publicidad

“Me parece una falta de respeto para lo que hizo Gago, que le ganó la pulseada en la banca. El triunfo de la U lo fabricó desde la banca al poner tantos jóvenes”, afirmó con contundencia.

El relator fue más allá y le sugirió a Garnero aceptar la superioridad del archirrival en lugar de buscar excusas externas. “Los jóvenes de la U le dieron el partido a él, no lo supo plantear y tiene que aceptar la derrota”, sentenció Ormazábal, reforzando la idea de que la jerarquía mostrada por la U en el primer tiempo no dejó espacios para los cuestionamientos del técnico argentino.