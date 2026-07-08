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Campeón de América con la Selección Chilena anuncia su retiro: “Hoy termina una etapa”

Edson Puch confirmó que colgará los botines. Ya lo había hecho en 2022, pero volvió a la temporada siguiente.

Este campeón de America con la Selección Chilena se despide.
© PhotosportEste campeón de America con la Selección Chilena se despide.

Cada jugador que defendió a la Selección Chilena entre 2015 y 2016 se ganó un espacio en la historia grande de nuestro fútbol. Uno de ellos, es Edson Puch: el campeón de América anunció su retiro.

A través de redes sociales y con 40 años, el habilidoso atacante confirmó que colgará los botines. Si bien se mantenía representando a Deportes Iquique, las lesiones le pasaron la cuenta.

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De esta manera, le pondrá punto final a una novela que pudo terminar anteriormente. ¿La razón? En 2022 también se inclinó por dejar la actividad, pero en 2023 sorprendió retornando en gloria y majestad.

“Hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia. Después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia hemos decidido dar un paso al costado del fútbol profesional“, expresó en Instagram.

Luego, el distinguido monarca con Universidad de Chile y Universidad Católica agregó: “Hoy termina una etapa, pero el amor por el fútbol y por mi gente seguirá intacto para siempre“.

Edson Puch dice adiós: el campeón con la Selección Chilena se retira. (Imagen: Photosport)

Edson Puch dice adiós: el campeón con la Selección Chilena se retira. (Imagen: Photosport)

Un campeón de América con la Selección Chilena dice adiós

Finalmente, el ariete que tuvo destacadas aventuras en México, Argentina y Ecuador, entre otros países, tuvo palabras de agradecimientos. Se va con el corazón lleno tras más de 21 años de carrera.

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Gracias a mi familia por estar siempre, a mis compañeros, cuerpos técnicos, hinchas y a cada persona que fue parte de este camino“, cerró en su mensaje de despedida.

Martín Aliaga
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