El desahogo de Bianneider Tamayo tras su golazo con Universidad de Chile ante O’Higgins: “La verdad…”

El defensor venezolano de Universidad de Chile anotó un golazo a O'Higgins y atendió a la prensa en la zona mixta.

Universidad de Chile se puso al día el día de ayer – valga la redundancia- y derrotó a O’Higgins por 2-0, compromiso que contó con un golazo de otro planeta de Bianneider Tamayo, defensor central venezolano del cuadro azul.

Una vez finalizado el encuentro y ya en la zona mixta, el venezolano atendió a la prensa e hizo su balance tras el partido: “Dentro de lo bueno, lo malo, la verdad es que es rescatable. Ahora seguir trabajando humilde, con los pies en la tierra para seguir creciendo y llevar a la U donde merece”, dijo.

Tamayo anotó un golazo. | Foto: Photosport

Consultado por el golazo que anotó, Tamayo aseguró que le produce “Felicidad, orgullo, desde que estoy acá ha sido un proceso largo. Acá estamos, el presente es hoy, le doy las gracias a dios y se lo dedicó a mi familia que está en Venezuela”.

En el cierre, Tamayo asegura que este es el camino a seguir y, en caso de mantenerse esta senda, vendrán más cosas buenas que malas: “Ahora estoy pensado en el partido del domingo. Si sigo así, seguiré sumando”.

Así las cosas, Universidad de Chile remató en el tercer lugar de la Liga de Primera 2026 este primer semestre y quedó a 12 puntos de Colo Colo. Ahora, los azules no tienen descanso y deberán pensar en el compromiso del domingo ante Santiago Wanderers por Copa Chile.

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En síntesis

Universidad de Chile derrotó 2-0 a O’Higgins con un gol del defensor Bianneider Tamayo.

El club azul finalizó el primer semestre en el tercer lugar de la liga 2026.

El próximo compromiso de Universidad de Chile será el domingo ante Santiago Wanderers.