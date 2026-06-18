Marcelo Morales no perdona al arbitraje y lanza duro palo tras el triunfo de la U: “A veces son…”

El defensor azul Marcelo Morales no se guardó nada tras la victoria de la U ante O'Higgins por el arbitraje.

Universidad de Chile hoy se puso al día dentro de la Liga de Primera en lo que fue su enfrentamiento ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional, en donde los dirigidos por Fernando Gago lograron los tres puntos tras imponerse por 2-0.

Tras lo que fue este duelo, el defensor Marcelo Morales conversó con TNT Sports y se refirió a lo que fue este compromiso, en la que mostró toda su felicidad por este valioso triunfo azul.

“Lo necesitábamos, en la semana lo dije teníamos que ganar sí o sí este partido para meternos en el tercer lugar y en la segunda rueda pelearlo con todo. Feliz, lo necesitábamos y ahora a pensar en la Copa Chile, que también es importante para nosotros”, parte señalando Morales.

Agregando a esto, el defensor indicó: “Estuvimos más concentrados, la verdad que por pequeños errores de repente nos marcan, este partido estuvimos super concentrados, lo sacamos adelante, fuimos justos ganadores y feliz por el triunfo”.

Morales fue figura en el triunfo azul | Foto: Photosport

El ‘Shelo’ destacó en esta victoria lo que fue su actuación en esta jornada, en la que se vio mucho más participativo y desequilibrante en el ataque, revelando la táctica que buscó hoy Fernando Gago con él.

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“Jugamos más con una línea de tres, me soltó un poquito más, llegué más a línea de fondo, me asocié mucho más con mis compañeros, pero también en línea de cuatro lo hago, muy cómodo”, explicó.

Morales y su queja por el arbitraje

Concluyendo, Morales fue consutlado sobre el gol que se le anuló a Eduardo Vargas tras una polémica falta del mismo jugador a Felipe Faúndez, en la que el ‘Shelo’ indicó que esta situación no fue falta y aprovechó de pegarle un palito al arbitraje.

“Para mí no (no es falta), yo me freno antes, el jugador ya va lanzado, siento que a veces son un poquito más quisquillosos con nosotros, lo revisaron, se anuló y gracias a Dios pudimos ganar, para mí no fue falta, el árbitro estaba a un metro, el línea igual y después en el VAR obviamente en cámara lenta las jugadas más pausadas se ven más fuertes, pero la jugada no fue falta”, cerró.

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