El descargo de Marcelo Morales tras salida de cadena que terminó con tarjeta roja: Esto dijo

El jugador de Universidad de Chile terminó viendo la tarjeta roja por aireados reclamos y se pronunció al respecto.

Universidad de Chile sumó su primera caída en la Copa Chile el día de ayer, toda vez que el cuadro azul cayó ante poco más de 7 mil espectadores en el Estadio Nacional frente a Unión La Calera en un deslucido partido.

El equipo dirigido por Fernando Gago buscó por todos lados, pero no encontró el gol para abrir el marcador. El conjunto calerano, por otro lado, aprovechó una de las pocas opciones que tuvo en el partido para marcar y, de ahí en más, aguantar el resultado.

En los minutos finales del partido, la U se volcó al arco de Unión La Calera para buscar el empate, pero sin éxito. Cuando el partido ya expiraba, Marcelo Morales se lanzó por la banda izquierda y pidió aireadamente una falta penal, pero no fue concedida.

La queja de Morales en Redes. | Foto: Captura Instagram

Tras cartón, el árbitro le mostró la tarjeta roja por los reclamos y la respuesta del jugador llegó mediante Redes Sociales, donde Morales subió la jugada en cuestión acompañada de una frase: “Mamita querida, increíble”.

Ahora, habrá que esperar a ver el informe del árbitro para ver si consigna insultos o no tras mostrarle la tarjeta roja, situación agravante que podría valerle más de un partido de suspensión al jugador de la U.

Publicidad

Lo cierto es que no dirá presente este domingo cuando Universidad de Chile enfrente a Santiago Wanderers por Copa Chile, duelo donde los azules necesitan los tres puntos para encaminar la clasificación a la próxima ronda.

En síntesis

Universidad de Chile cayó ante Unión La Calera frente a siete mil espectadores en el Estadio Nacional.

El futbolista Marcelo Morales fue expulsado con tarjeta roja directa tras reclamar un penal no cobrado.

Publicidad