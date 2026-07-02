Universidad de Chile sorprende y se lanza por la compra de esta figura: “Definitivo”

El cuadro estudiantil ejecutará la cláusula para quedarse con los servicios de Marcelo Morales. Se adjudicará su pase.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? En pleno período de transferencias, el conjunto azul sorprendió a todos y se inclinó por comprar a una figura.

Según detalló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, ese es el caso de Marcelo Morales. Se ejecutará la cláusula para quedarse con el 70% de su carta, que pertenece al New York Red Bulls.

De este modo, el cuadro estudiantil asegura para la próxima campaña a una de sus principales piezas estelares. La cesión del seleccionado nacional rige hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Está a préstamo, pero tengo la información de que la U va a hacer uso de la opción de compra. Va a recomprar al Shelo Morales“, comenzó señalando el reportero.

Luego, sobre el lateral izquierdo de Universidad de Chile, el comunicador agregó: “La U tiene el 30% y recompraría el 70% que tiene los estadounidenses y se quedaría con el pase definitivo“.

Marcelo Morales será comprado por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Morales se queda en Universidad de Chile

Desde su retorno al club que lo forjó profesionalmente, el zurdo ha disputado una totalidad de 21 encuentros. En dichos compromisos, logró anotar un gol y entregar dos asistencias.

Cabe consignar que además, es uno de los capitanes del primer equipo. A sus 23 años, se ha convertido en un referente para los más jóvenes: hay Marcelo Morales para rato.