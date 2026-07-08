El Tribunal de Disciplina castiga a la Universidad de Chile: lapidaria sanción a Marcelo Morales

El jugador de la Universidad de Chile, Marcelo Morales recibió un duro castigo por parte del Tribunal.

Universidad de Chile obtuvo una importante victoria dentro de su reciente partido por la Copa Chile, en donde los ‘Azules’ vencieron por 3-2 a Santiago Wanderers en condición de visitante y quedaron a un paso de lograr su clasificación a la próxima ronda.

Lamentablemente, para los dirigidos por Fernando Gago no todo fue felicidad ya que en las últimas horas recibieron una dura noticia pensando en sus próximos desafíos dentro de esta competencia.

El defensor y capitán, Marcelo Morales no dijo presente en el último partido ante los ‘Caturros’ tras ver la tarjeta roja en el duelo ante Unión La Calera, en la que el juez Diego Flores lo expulsó tras un encontronazo que tuvo con el jugador de la U.

Esta situación no pasó para nada desapercibida y en las últimas horas se supo del importante castigo que recibió el jugador de la Universidad de Chile, que sin duda le da un serio dolor de cabeza a su DT .

Morales recibió un duro castigo | Foto: Photosport

El duro castigo a Morales

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina sesionó tras lo que fue esta fecha de la Copa Chile, en la que sorprendieron con su castigo a Marcelo Morales tras su encontrón con el árbitro.

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Desde el Tribunal le dieron tres fechas de castigo al jugador de la Universidad de Chile tras su expulsión ante Unión La Calera, en la que ya cumplió una fecha de castigo y le restarán dos por cumplir: uno ante Unión San Felipe y el otro lo cumpliría en la fase final de la Copa Chile, en caso de que la U avance.

De esta forma se pone punto final a lo que fue esta expulsión de Marcelo Morales, quien recibe una dura sanción tras esta situación que lo enfrentó ante un árbitro.