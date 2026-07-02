Fernando Gago termina con el misterio y habla sobre el presente de Lucas Assadi en la U: “Hay normas…”

El director técnico de Universidad de Chile habló sobre el presente de Lucas Assadi en la U y reveló jugosos detalles.

Universidad de Chile no pudo superar a Unión La Calera el día de ayer por Copa Chile, compromiso que representó la primera caída de los azules en este torneo y que pone en cierto peligro la clasificación a la próxima etapa.

Uno que no estuvo dentro de los citados y tuvo que ver el compromiso desde las tribunas del Estadio Nacional fue Lucas Assadi, habilidoso jugador de la U que perdió consideración con Fernando Gago en el banco.

El DT respondió en conferencia de prensa por la ausencia de Assadi: “Cuando llegué hablé con Manuel (Mayo) y le dije que era prioridad que se quede y que renueve, se estaba recuperando de la lesión, pero yo tengo algo muy claro: voy a poner al que mejor esté y que mejor entrene, independiente de las condiciones de cada futbolista”, dijo.

Assadi espera ser citado el domingo. | Foto: Photosport

En esa línea, Gago asegura que “También hay normas de entrenamiento y los necesito a todos comprometidos. Lucas es fundamental, yo pedí que lo renueven y que no se vaya, porque lo necesitaba y tiene que demostrarlo y empezar a tener esos minutos que se tiene que ganar, después será decisión mía”.

“Confío mucho en Lucas, lo voy a recuperar y mi misión es que cada jugador pueda estar bien. Puede ser Lucas, Marcelo, Charles, Eduardo. Que todos tengan un sentido de pertenencia”, complementó.

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Lo cierto es que Lucas Assadi suma varios partidos sin ser convocado por Fernando Gago y ahora habrá que ver si el DT cambia de opinión para el próximo duelo de los azules ante Santiago Wanderers en Valparaíso este domingo.

En síntesis

Universidad de Chile sumó su primera derrota en Copa Chile tras caer ante Unión La Calera.

El jugador Lucas Assadi vio el partido desde la tribuna del Estadio Nacional sin ser citado.

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