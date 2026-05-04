El ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, volvió a la escena pública este lunes tras el polémico episodio que protagonizó el fin de semana, cuando fue captado en estado de ebriedad en la vía pública. Esta vez, el “Chino” abordó la situación en televisión, en una distendida conversación en Mucho Gusto.

En diálogo con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, el extenista no solo explicó lo ocurrido, sino que también se dio espacio para hablar de política, ámbito en el que en los últimos años ha manifestado abiertamente su postura.

“Pretendo que cambie todo, que Chile sea más seguro, sobre todo si mis hijos vienen para acá. Viví el país en los 90′ y era la raja”, comentó Ríos, agregando luego que evitará referirse al tema en el corto plazo.

El “Chino” se vio envuelto en una nueva polémica tras un fuerte altercado con Carabineros en un bar capitalino. (Foto: Photosport)

“No hablo más de política hasta el próximo gobierno”, concluyó en alusión al eventual periodo liderado por José Antonio Kast.

¿Chino Ríos como ministro del Deporte?

Durante la conversación, Doggenweiler le consultó si alguna vez le ofrecieron incursionar formalmente en política, a lo que el extenista sorprendió con su respuesta: “Estuvimos hablando en un momento: ministro del Deporte, pero tampoco es algo que me llame la atención. No es algo que me quite el sueño, es complicado, no es fácil”.

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Incluso, en tono distendido, Neme bromeó con la posibilidad de verlo en otro rol: “Yo te pondría de vocero”, comentario que marcó el ambiente relajado del diálogo.

Finalmente, Ríos cerró su intervención dejando entrever un eventual alejamiento de la vida pública: “Dije que a los 50 años me retiraba de todo… los voy a dejar y muchas gracias Antonio”, concluyó, despidiéndose del contacto en vivo.

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DATOS CLAVE

Marcelo Ríos reapareció en el programa televisivo Mucho Gusto tras su reciente incidente público.

El extenista reveló haber sido contactado para asumir como Ministro del Deporte en Chile.

Ríos anunció que se retirará de la vida pública al cumplir los 50 años.