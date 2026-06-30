El entrenador interino de Universidad de Chile abordó el rendimiento de Andrés Bolaño. La promesa venezolana sorprende por su sobrenombre.

Universidad de Chile ha decidido apostar por su cantera durante esta temporada. La sangre nueva tiene cada vez mayor presencia en el conjunto estudiantil y ello quedó demostrado con las palabras de Fabricio Coloccini.

¿Qué pasó? El DT interino del cuadro azul se refirió a una de las promesas de la institución y reveló su curioso apodo. Tal sobrenombre refleja la cercanía entre el cuerpo técnico y el plantel: ese es el caso de Andrés Bolaño.

Tras ser consultado sobre el ariete venezolano luego de la victoria sobre Unión San Felipe, el reemplazante de Fernando Gago en la banca lo elogió y sorprendió al mencionarlo.

“De hecho, con todos los chicos que ingresaron estamos contentos. Están trabajando con nosotros a diario y vamos viendo su evolución“, comenzó señalando sobre los juveniles en tal duelo.

Luego, sobre el jugador de 18 años de Universidad de Chile, comentó: “Bien, bien. Abuela, muy bien“. Un alias un tanto llamativo para un futbolista de dicha edad.

Fabricio Coloccini reveló el apodo de Andrés Bolaño. (Foto: Universidad de Chile)

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Andrés Bolaño, la promesa que ilusiona a Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el atacante en cuestión realizó su estreno profesional. Fue contra Audax Italiano por Copa de la Liga en el Estadio Nacional: ingresó en el minuto 64.

Tras ello, sumó 17′ en el triunfo 2-0 sobre Unión San Felipe. Cabe consignar que en diciembre de 2025 firmó su primer contrato con Universidad de Chile, el que rige hasta fines de 2028.