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La acción de la Copa Chile 2026 no da tregua y este fin de semana el Estadio Nacional será el escenario de un choque de realidades intensas. Por la continuidad del Grupo D, Universidad de Chile recibe a Unión San Felipe con un objetivo claro: quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.
La tarea no será sencilla para el elenco laico. Actualmente, los aconcagüinos lideran la zona de manera exclusiva con 6 puntos en tres partidos disputados, gracias a un arranque perfecto con victorias ante Unión La Calera y Santiago Wanderers. Por su parte, los azules marchan escoltas con 4 unidades, producto de su triunfo ante los “caturros” y un empate frente a los “cementeros”. Un triunfo de la U cambiaría por completo el panorama del grupo.
Coloccini sigue al mando de los azules
En el plano institucional y técnico, la Universidad de Chile vivirá una jornada especial. Por segundo partido consecutivo, el exdefensor argentino Fabricio Coloccini será el encargado de dirigir al primer equipo.
Hay que recordar que Coloccini —ayudante técnico de la U— debió asumir la cabecera del banco de forma interina debido al estado de salud de Fernando Gago. El estratega titular se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto hace poco más de una semana, justo después del desahogo que significó la victoria ante O’Higgins por el Campeonato Nacional de Primera División.