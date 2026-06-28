Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
COPA CHILE

EN VIVO: Universidad de Chile vs Unión San Felipe sigue el minuto a minuto del partido por Copa Chile

Los azules se miden ante los aconcagüinos en el Estadio Nacional en un duelo crucial por el Grupo D. Con Fabricio Coloccini nuevamente en el banco, el Romántico Viajero quiere arrebatarle la punta al líder exclusivo de la zona.

78' ÚLTIMO CAMBIO EN UNIVERSIDAD DE CHILE

Diego Vargas reemplaza a Marcelo Morales. 2-0

75' NUEVA TARJETA AMARILLA EN LA "U"

Fue para el debutante Vicente Ramírez por un manotazo al marcador rival. 2-0

74' CUARTO CAMBIO EN UNIVERSIDAD DE CHILE

El venezolano Andrés Bolaño reemplaza a Javier Altamirano. 2-0

73' CUARTO CAMBIO EN UNIÓN SAN FELIPE

Patricio Muñoz reemplaza al argentino Agustín Fontana. 2-0

70' LO TUVO OTRA VEZ ARCE

Potente remate del volante de la U a las manos de Leandro Cañete. 2-0

ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE LA "U"

El toque lujoso de Juan Martín Lucero y la aparición de AGUSTÍN ARCE para ampliar ventajas ante San Felipe.

66' DOS CAMBIOS EN UNIVERSIDAD DE CHILE

Vicente Ramírez y Marcelo Alfonso Díaz reemplazan a Juan Martín Lucero y Elías Rojas. 2-0

58' TRES CAMBIOS EN UNIÓN SAN FELIPE

César Franco Lobos, Benjamín Aravena y Axel León reemplazan a Gonzalo Jara, Bairo Riveros y Raimundo Díaz. 2-0

49' CASI EL TERCERO DE LA U

Por la izquierda entró Ignacio Vásquez pero su remate lo contiene Leandro Cañete. 2-0

¡GOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE!

AGUSTÍN ARCE aumenta las cifras en el minuto 48, tras una lucida acción de Juan Martín Lucero...

UNIVERSIDAD DE CHILE 2-0 UNIÓN SAN FELIPE 

47' PRIMER CAMBIO EN UNIVERSIDAD DE CHILE

Se quedó en el camarín el argentino Lucas Barrera y su lugar en el equipo lo toma Israel Poblete. 1-0

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL ESTADIO NACIONAL

Azules y aconcagüinos se enfrentan en Ñuñoa por el Grupo D en Copa Chile.

UNIVERSIDAD DE CHILE 1-0 UNIÓN SAN FELIPE

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA U

El remate desde la media luna de JUAN MARTÍN LUCERO entre cinco rivales para poner el 1-0 ante San Felipe.

ES EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN ÑUÑOA

Con lo justo y hasta sufriendo por momentos, el Romántico Viajero toma ventaja en el Estadio Nacional...

UNIVERSIDAD DE CHILE 1 (Lucero)
UNIÓN SAN FELIPE 0

45' LUCERO TUVO EL SEGUNDO

Otro remate de larga distancia del goleador argentino... y Leandro Cañete evita el segundo gol azul. 1-0

43' NUEVA TARJETA AMARILLA EN LA U

Es para Nicolás Fernández, la tercera del partido. 1-0

¡GOOOOOOOOL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE!

JUAN MARTÍN LUCERO rompe el cero en el Estadio Nacional y a los 42 minutos abre el marcador...

UNIVERSIDAD DE CHILE 1-0 UNIÓN SAN FELIPE 

38' NUEVO INTENTO AZUL

Remata Juan Martín Lucero con pierna zurda y se desvía en un defensor de San Felipe. 0-0

35' TARJETA AMARILLA EN SAN FELIPE

Para el argentino Agustín Fontana por un codazo a Bianneider Tamayo. 0-0

27' LO DESESTABILIZAN A IGNACIO VÁSQUEZ

Cuando se iba en demanda del arco de la U, Kevin Serrano le empuja en dos ocasiones para impedir su remate. Nada dijo Mario Salvo. 0-0

26' PRIMER ACERCAMIENTO DE LA "U"

Remate de larga distancia de Agustín Arce que se va por un costado del arco de San Felipe. 0-0

22' NO HAY ACCIONES DE RIESGO EN ÑUÑOA

ABURREN Universidad de Chile y San Felipe en el Estadio Nacional ante poco menos de 15 mil espectadores. 0-0

5' CAE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO

Es para el argentino Lucas Barrera en Universidad de Chile por golpe temerario a Luis García. 0-0

EL EMOTIVO MENSAJE DE BIANNEIDER TAMAYO A SU PAÍS NATAL

Con una camiseta que reza "¡Fuerza Venezuela!" con la bandera de ese país en el pecho, el central de la U dio su apoyo a las víctimas del doble terremoto de la última semana.

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la cuarta fecha del Grupo D en Copa Chile ya se enfrentan en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos...

UNIVERSIDAD DE CHILE vs. UNIÓN SAN FELIPE

Sigue el minuto a minuto de este partido junto a nosotros.

TRIBUTO A GABRIEL CASTELLÓN

Desde su llegada a Universidad de Chile en el 2024, el porteño llega a los 102 partidos jugados con el Romántico Viajero.

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

Universidad de Chile y Unión San Felipe ya pisan el gramado del Estadio Nacional para disputar su duelo por el Grupo D en Copa Chile.

¡Se viene el fútbol nuestro de cada día!

LA "U" PUEDE SER LÍDER DEL GRUPO D EN COPA CHILE

Si los azules vencen a San Felipe, serán momentáneos líderes de su zona.

Recordemos que previamente Unión La Calera goleó por 4-0 a Santiago Wanderers y llegó a cuatro puntos en el tercer puesto. Los caturros son colistas con tres.

LOS REFUERZOS QUE PIDIÓ GAGO EN LA "U"

Según confirmó Marcelo Díaz en la transmisión de TNT Sports, el técnico exigió a la dirigencia de Azul Azul la contratación de un central izquierdo, un volante central y un extremo derecho.

FABRICIO COLOCCINI EXPLICA POR QUÉ NO ES CITADO LUCAS ASSADI

"Es una decisión técnica", afirmó el hoy entrenador de la Universidad de Chile a TNT Sports.

Es el cuarto partido consecutivo que el '10' no entra ni a la banca.

LA BANCA DE SUPLENTES DE SAN FELIPE

El técnico Juan José Luvera tiene como alternativas al meta Andrés Fernández; al defensor Lucas Martínez; los volantes Valentín Sánchez, Axel León y Bryan González; más los delanteros Facundo Mera, Benjamín Aravena, Patricio Muñoz y César Franco Lobos.

FORMACIÓN TITULAR DE UNIÓN SAN FELIPE

El argentino Juan José Luvera confirmó su 11 estelar para enfrentar a Universidad de Chile...

Leandro Cañete en el arco; Martín Ramírez, Kevin Serrano, Valentín Perales y Diego Pereira en defensa; Luis García, Raimundo Díaz, Mariano Galleguillos y Gonzalo Jara en mediocampo; Bairon Riveros y Agustín Fontana en delantera.

LA BANCA EN UNIVERSIDAD DE CHILE

Como hombres de alternativa, Fabricio Coloccini cuenta con el portero Cristopher Toselli; los defensores Diego Vargas, Franco Calderón y Franco Fernández; los volantes Israel Poblete, Marcelo Díaz y Matías Riquelme; más los atacantes Vicente Ramírez y Andrés Bolaño.

FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Fabricio Coloccini confirmó el 11 titular para enfrentar a San Felipe por Copa Chile...

Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Agustín Arce, Javier Altamirano y Elías Rojas en el mediocampo; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero en delantera.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El encuentro entre Universidad de Chile y San Felipe por el Grupo D en Copa Chile será dirigido por el "fisicoculturista" Mario Salvo, secundado por Felipe Jara y Diego Gamboa como asistentes, más Brenda Cisternas como cuarta árbitro.

Recordemos que en este certamen, en fase de grupos, NO HAY VAR.

Mario Salvo, el árbitro del partido entre la U y San Felipe por Copa Chile (Photosport)

Mario Salvo, el árbitro del partido entre la U y San Felipe por Copa Chile (Photosport)

LA "U" TIENE TRES SORPRESAS EN SU CITACIÓN

Con la salida del paraguayo Lucas Romero, en la U hay sorpresas en la citación. En lugar del guaraní estará el juvenil Matías Riquelme. Además, otros canteranos que estarán a disposición de Fabricio Coloccini son el defensor Franco Fernández y el venezolano Andrés Bolaño.

Matías Riquelme, el volante que toma el lugar del paraguayo Lucas Romero (Club Universidad de Chile)

Matías Riquelme, el volante que toma el lugar del paraguayo Lucas Romero (Club Universidad de Chile)

POSITIVO HISTORIAL DE LOS AZULES

En seis ocasiones se han enfrentado la U y San Felipe por Copa Chile y los números son contundentes...

CINCO triunfos azules, UN empate y CERO victorias aconcagüinas.

13 goles a favor de la U, 4 para San Felipe.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

Ya estamos instalados en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para vivir la continuidad del Grupo D en Copa Chile, donde la U buscará ser el líder ante quien hoy ocupa ese lugar, Unión San Felipe.

¡Acompáñenos!

Juan Martín Lucero marca el 1-0 para la U ante Unión San Felipe.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero marca el 1-0 para la U ante Unión San Felipe.

Formaciones

La acción de la Copa Chile 2026 no da tregua y este fin de semana el Estadio Nacional será el escenario de un choque de realidades intensas. Por la continuidad del Grupo D, Universidad de Chile recibe a Unión San Felipe con un objetivo claro: quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.

La tarea no será sencilla para el elenco laico. Actualmente, los aconcagüinos lideran la zona de manera exclusiva con 6 puntos en tres partidos disputados, gracias a un arranque perfecto con victorias ante Unión La Calera y Santiago Wanderers. Por su parte, los azules marchan escoltas con 4 unidades, producto de su triunfo ante los “caturros” y un empate frente a los “cementeros”. Un triunfo de la U cambiaría por completo el panorama del grupo.

Coloccini sigue al mando de los azules

En el plano institucional y técnico, la Universidad de Chile vivirá una jornada especial. Por segundo partido consecutivo, el exdefensor argentino Fabricio Coloccini será el encargado de dirigir al primer equipo.

Hay que recordar que Coloccini —ayudante técnico de la U— debió asumir la cabecera del banco de forma interina debido al estado de salud de Fernando Gago. El estratega titular se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto hace poco más de una semana, justo después del desahogo que significó la victoria ante O’Higgins por el Campeonato Nacional de Primera División.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones