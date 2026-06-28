Ya estamos instalados en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para vivir la continuidad del Grupo D en Copa Chile , donde la U buscará ser el líder ante quien hoy ocupa ese lugar, Unión San Felipe.

En seis ocasiones se han enfrentado la U y San Felipe por Copa Chile y los números son contundentes...

Con la salida del paraguayo Lucas Romero , en la U hay sorpresas en la citación. En lugar del guaraní estará el juvenil Matías Riquelme . Además, otros canteranos que estarán a disposición de Fabricio Coloccini son el defensor Franco Fernández y el venezolano Andrés Bolaño .

Recordemos que en este certamen, en fase de grupos, NO HAY VAR .

El encuentro entre Universidad de Chile y San Felipe por el Grupo D en Copa Chile será dirigido por el "fisicoculturista" Mario Salvo , secundado por Felipe Jara y Diego Gamboa como asistentes, más Brenda Cisternas como cuarta árbitro.

Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Agustín Arce, Javier Altamirano y Elías Rojas en el mediocampo; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero en delantera.

Como hombres de alternativa, Fabricio Coloccini cuenta con el portero Cristopher Toselli ; los defensores Diego Vargas, Franco Calderón y Franco Fernández ; los volantes Israel Poblete, Marcelo Díaz y Matías Riquelme ; más los atacantes Vicente Ramírez y Andrés Bolaño .

Leandro Cañete en el arco; Martín Ramírez, Kevin Serrano, Valentín Perales y Diego Pereira en defensa; Luis García, Raimundo Díaz, Mariano Galleguillos y Gonzalo Jara en mediocampo; Bairon Riveros y Agustín Fontana en delantera.

El técnico Juan José Luvera tiene como alternativas al meta Andrés Fernández ; al defensor Lucas Martínez ; los volantes Valentín Sánchez, Axel León y Bryan González ; más los delanteros Facundo Mera , Benjamín Aravena, Patricio Muñoz y César Franco Lobos .

Es el cuarto partido consecutivo que el '10' no entra ni a la banca.

" Es una decisión técnica ", afirmó el hoy entrenador de la Universidad de Chile a TNT Sports.

Según confirmó Marcelo Díaz en la transmisión de TNT Sports, el técnico exigió a la dirigencia de Azul Azul la contratación de un central izquierdo, un volante central y un extremo derecho .

Recordemos que previamente Unión La Calera goleó por 4-0 a Santiago Wanderers y llegó a cuatro puntos en el tercer puesto. Los caturros son colistas con tres.

Universidad de Chile y Unión San Felipe ya pisan el gramado del Estadio Nacional para disputar su duelo por el Grupo D en Copa Chile.

Desde su llegada a Universidad de Chile en el 2024, el porteño llega a los 102 partidos jugados con el Romántico Viajero.

Por la cuarta fecha del Grupo D en Copa Chile ya se enfrentan en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos...

Con una camiseta que reza " ¡Fuerza Venezuela! " con la bandera de ese país en el pecho, el central de la U dio su apoyo a las víctimas del doble terremoto de la última semana.

Remate de larga distancia de Agustín Arce que se va por un costado del arco de San Felipe. 0-0

Cuando se iba en demanda del arco de la U, Kevin Serrano le empuja en dos ocasiones para impedir su remate. Nada dijo Mario Salvo. 0-0

Con lo justo y hasta sufriendo por momentos, el Romántico Viajero toma ventaja en el Estadio Nacional...

El remate desde la media luna de JUAN MARTÍN LUCERO entre cinco rivales para poner el 1-0 ante San Felipe.

Se quedó en el camarín el argentino Lucas Barrera y su lugar en el equipo lo toma Israel Poblete . 1-0

Los azules se miden ante los aconcagüinos en el Estadio Nacional en un duelo crucial por el Grupo D. Con Fabricio Coloccini nuevamente en el banco, el Romántico Viajero quiere arrebatarle la punta al líder exclusivo de la zona.

Formaciones

La acción de la Copa Chile 2026 no da tregua y este fin de semana el Estadio Nacional será el escenario de un choque de realidades intensas. Por la continuidad del Grupo D, Universidad de Chile recibe a Unión San Felipe con un objetivo claro: quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.

La tarea no será sencilla para el elenco laico. Actualmente, los aconcagüinos lideran la zona de manera exclusiva con 6 puntos en tres partidos disputados, gracias a un arranque perfecto con victorias ante Unión La Calera y Santiago Wanderers. Por su parte, los azules marchan escoltas con 4 unidades, producto de su triunfo ante los “caturros” y un empate frente a los “cementeros”. Un triunfo de la U cambiaría por completo el panorama del grupo.

Coloccini sigue al mando de los azules

En el plano institucional y técnico, la Universidad de Chile vivirá una jornada especial. Por segundo partido consecutivo, el exdefensor argentino Fabricio Coloccini será el encargado de dirigir al primer equipo.

Hay que recordar que Coloccini —ayudante técnico de la U— debió asumir la cabecera del banco de forma interina debido al estado de salud de Fernando Gago. El estratega titular se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sufrido un infarto hace poco más de una semana, justo después del desahogo que significó la victoria ante O’Higgins por el Campeonato Nacional de Primera División.