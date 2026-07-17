Emblema de Universidad de Chile aprueba la salida de Franco Calderón: “Ojalá se vaya”

Héctor Hoffens le puso el visto bueno a la posible partida del defensor central. Está en la mira de Independiente y Huracán.

Universidad de Chile puede despedirse de un jugador que perdió espacio en el plantel. Con el arribo del nuevo cuerpo técnico, Franco Calderón quedó relegado y su futuro está en incertidumbre.

Durante las últimas horas, han surgido rumores que lo vinculan al fútbol trasandino. Ello generó la reacción de Héctor Hoffens, que en conversación con BOLAVIP Chile aprobó su adiós en esta ventana.

Según su análisis, el oriundo de Chaco se ha desinflado y por ello no ve con malos ojos liberar un cupo para extranjeros. Sin embargo, lo dejó claro: si se concreta su partida a Independiente o Huracán, debe llegar un reemplazante.

“La U está dando pena en la parte defensiva, en cuanto a los centrales. Franco Calderón ha bajado mucho su rendimiento“, comenzó señalando el legendario atacante.

“Ojalá se vaya, porque yo creo que ya no es ninguna solución para la U. Pero lo más importante es que hay que traer jugadores de categoría, uno o dos de categoría”, agregó el retirado crack.

Héctor Hoffens aprobó la salida de Franco Calderón de Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

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Héctor Hoffens le exige a Universidad de Chile

Finalmente, el emblema laico le dejó un potente recado a la cúpula institucional. Hay que estar a la altura del desafío: dirigen a uno de los clubes más grandes del país y ello se debe reflejar en las inversiones.

“La U lleva 30, 40, 55 mil personas por fin de semana. Entonces yo no sé por qué no hay presupuesto para hacer las cosas“, cerró sobre eventuales incorporaciones para Universidad de Chile.