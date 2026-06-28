El estratega que se encuentra en reemplazo de Gago contó la firme sobre el rol más que secundario que hoy tiene el 10 de los Azules dentro del plantel.

Universidad de Chile consiguió un sólido triunfo por 2-0 ante San Felipe por la Copa Chile, pero una de las sorpresas de la jornada fue otra vez la ausencia de Lucas Assadi, quien ni siquiera apareció en la convocatoria del equipo.

El joven volante, considerado uno de los talentos más importantes del plantel azul, quedó fuera por decisión del cuerpo técnico, lo que generó inmediatas preguntas tras el partido.

En conferencia de prensa, Fabricio Coloccini, quien está al mando del equipo tras las complicaciones de salud de Fernando Gago, fue consultado directamente por la situación del mediocampista.

El técnico fue claro en su respuesta: “Lucas es un jugador más del plantel, tiene las mismas posibilidades que todos. La ausencia se da solamente por una decisión técnica y no pasa más que eso”, explicó.

Assadi vive un momento de preocupación en la U. Andres Pina/Photosport

Además, recalcó que la situación no responde a factores externos ni a problemas específicos: “Hoy no le tocó estar a Lucas, como a otros chicos sí. No es más que eso”, agregó.

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¿Qué necesita Assadi para volver a jugar con la U?

Ante la insistencia del periodista sobre qué le falta al jugador para volver a ser considerado, Coloccini evitó profundizar y dejó en claro que es un tema interno: “Es una decisión técnica y esas cosas son internas. Se manejan con el jugador y el cuerpo técnico, no va más allá de eso”, cerró.

Mientras la U celebra su victoria en Copa Chile, la ausencia de Assadi abre interrogantes sobre su presente en el equipo y su rol en lo que viene para los Azules.

Por ahora, desde el cuerpo técnico bajan el perfil a la situación, pero queda claro que el volante deberá seguir esperando su oportunidad para volver a meterse en la consideración del equipo.