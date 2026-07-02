Los albos sufrieron una goleada ante O'Higgins en Rancagua y perdieron su invicto en Copa Chile.

Colo Colo volvió a mostrar una versión preocupante tras caer por 4-1 ante O’Higgins, en un partido donde fue ampliamente superado desde lo futbolístico y lo anímico. El cuadro albo nunca logró ordenarse dentro de la cancha y terminó siendo dominado por un rival que impuso intensidad y aprovechó cada error.

El cuadro rancagüino golpeó temprano con el gol de Francisco González a los 12’, en una jugada que marcó el rumbo del encuentro. Luego, Thiago Vecino amplió a los 41’, dejando en evidencia las falencias defensivas del Popular antes del descanso.

En el complemento, la historia no cambió. Arnaldo Castillo apareció a los 68’ y luego a los 90’, sellando una goleada contundente. El descuento albo llegó recién en el cierre, con Arturo Vidal desde el punto penal (90’+3), dejando un resultado que sembró más dudas que certezas.

Más allá del contexto de rotaciones, la imagen del equipo encendió alarmas, evidenciando falta de funcionamiento y respuestas ante un rival que fue claramente superior.

La crítica de Rodrigo Herrera al nivel de Colo Colo y una advertencia para Ortiz

El periodista Rodrigo Herrera conversó con BOLAVIP y fue tajante al analizar la caída alba, comparando el partido con otro reciente escenario internacional: “me recordó al México-Ecuador del otro día, porque O’Higgins era un batallón y Colo Colo un equipo desordenado, sin norte”.

Los Albos no pudieron ante los rancagüinos y se comieron una goleada por Copa Chile.

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Sobre el primer gol del partido, también dejó espacio para la polémica del encuentro: “con VAR, el gol de González tal vez no lo hubieran validado, pero son las reglas del juego”, aunque aclaró que eso no cambia el fondo del problema, enfatizando que Colo Colo no tuvo respuestas para revertir el trámite.

Finalmente, el periodista apuntó a las conclusiones que puede sacar el entrenador: “Ortiz va a tomar nota de a quién le pesa la camiseta y a quién no”, destacando que este tipo de partidos sirven como termómetro interno. Eso sí, relativizó el impacto en la competencia: “en Copa Chile esta derrota duele menos porque es fase de grupos”, cerrando con una mirada crítica, pero contextualizada.