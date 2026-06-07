El nuevo guiño de Leandro Fernández a la U que enciende a los hinchas azules: esto publicó en redes

En la previa del decisivo duelo ante Audax Italiano, un inesperado gesto del exdelantero azul volvió a encender la ilusión de los hinchas del Romántico Viajero.

Universidad de Chile afrontará este domingo una verdadera final. El cuadro dirigido por Fernando Gago recibirá a Audax Italiano por la última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, con la obligación de sumar tres puntos y esperar una victoria de Unión La Calera sobre Deportes La Serena para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Sin embargo, mientras el plantel laico concentra todos sus esfuerzos en el trascendental duelo frente a los itálicos, un exjugador que dejó un grato recuerdo entre los hinchas azules volvió a captar la atención de la fanaticada.

¿De quién se trata? El protagonista fue Leandro Fernández. El actual delantero de Argentinos Juniors mantiene una fuerte identificación con el Romántico Viajero y protagonizó un nuevo guiño a la U a través de sus redes sociales.

Leandro Fernández aparece con la camiseta de la U

Y es que, en medio de un irregular semestre con “El Bicho” y de los rumores que lo vinculan con una posible salida hacia Aldosivi, el atacante aprovechó un momento de descanso para disputar una “pichanga” con sus amigos en Argentina y fue precisamente ahí donde apareció vistiendo la camiseta del elenco estudiantil.

La historia rápidamente se viralizó entre los simpatizantes bullangueros y desató múltiples reacciones entre quienes todavía recuerdan con cariño su paso por el club. De hecho, no fueron pocos los que aprovecharon la story para pedir su regreso al Centro Deportivo Azul (CDA).

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Cabe recordar que “Lea” disputó una recordada etapa en el Romántico Viajero, donde convirtió 33 goles y levantó dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025.

En resumen…