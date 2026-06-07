¿Va por TNT Sports o sólo HBO MAX? Cómo ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por Copa de la Liga

El conjunto azul recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional y necesita un milagro para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile recibe pasado el mediodía de este domingo a Audax Italiano en el Estadio Nacional, compromiso válido por la última fecha de la Copa de la Liga donde los azules necesitan de un milagro para clasificar a las semifinales.

En concreto, Fernando Gago necesitan imponerse a Audax Italiano por cualquier marcador y esperar que el eliminado Deportes La Serena -que no se juega absolutamente nada- derrote a Unión La Calera.

La U necesita un milagro ante Audax. | Foto: Photosport

Si bien la tarea no es nada fácil por depender de otro equipo, en la U están confiados en al menos dejar los tres puntos en casa y después que sea lo que dios quiera. En caso de no lograr la clasificación, se volverán a acentuar las críticas sobre el DT azul.

Cabe mencionar que Coquimbo Unido, Ñublense y O’Higgins ya están instalados en las semifinales del torneo, siendo el grupo de Universidad de Chile el único que falta por definir a su clasificado a la ronda de los 4 mejores.

Universidad de Chile vs. Audax Italiano: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre azules e itálicos arrancará a las 12:30 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver el partido?

TNT Sports transmitirá el encuentro en su plan Premium.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, HBO MAX llevará el partido.