¡Bombazo en la U! Lucas Romero sorprende y parte a México para jugar en este club

El volante paraguayo ya viajó a territorio mexicano para cerrar su incorporación al club de la Liga MX.

Universidad de Chile continúa su participación en la temporada 2026, con el foco puesto ahora en la Copa Chile y en el armado del plantel que afronta los distintos desafíos del año.

El Romántico Viajero busca consolidar una base competitiva que le permita pelear tanto en la Liga de Primera como en la copa. Sin embargo, en este proceso también se han producido movimientos en el plantel que han ido modificando la planificación.

Una de esas situaciones involucra a Lucas Romero, quien no apareció en la citación de la U para el estreno copero, algo que llamó la atención entre los hinchas en la previa del duelo ante Santiago Wanderers.

Lucas Romero jugará en el Xolos de Tijuana

En ese contexto, Bolavip Chile pudo confirmar que su ausencia no responde a problemas físicos ni decisión técnica. ¿Qué pasó con el volante paraguayo? Romero dejará la U para continuar su carrera en el fútbol mexicano, donde tiene todo avanzado para convertirse en nuevo jugador de Xolos de Tijuana.

De hecho, el mediocampista ya viajó al país de América del Norte para cerrar los últimos detalles de su incorporación, pensando en lo que será su próximo desafío y ya con la mente puesta en la segunda parte del año.

Se acabó la estadía de Lucas Romero en Universidad de Chile | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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En su paso por la U, el jugador de 25 años alcanzó a disputar siete partidos, donde anotó un gol y no registró asistencias.

De esta forma, el técnico Fernando Gago pierde a una pieza en el mediocampo en pleno desarrollo de la temporada, pero a la vez libera un cupo de extranjero para el próximo mercado.

En resumen…

Lucas Romero no fue citado en la U para el estreno en Copa Chile y su ausencia se debe a que tiene todo listo para partir a México, donde será nuevo jugador de Xolos de Tijuana.