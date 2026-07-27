Fernando Gago ilusiona a la U con este ‘refuerzo’ para el segundo semestre: “Él tiene muchísimas ganas”

El entrenador de la U, Fernando Gago ilusiona a todos los 'Azules' con este 'refuerzo' para el segundo semestre.

Universidad de Chile partió con el pie derecho su actuación dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por 2-1 ante Audax Italiano y sumaron tres puntos importantes para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Fernando Gago dentro de la conferencia de prensa habló de un importante tema y un esperado ‘refuerzo’ que podría tener para este segundo semestre.

Se trata del delantero Octavio Rivero, quien llegó a inicios del 2026, pero que no ha podido tener muchos minutos debido a una importante lesión que sufrió y que lo ha tenido alejado de las canchas en gran parte de este año.

Ante esto, el DT dio detalles de lo que ha sido el proceso de recuperación del jugador uruguayo, en la que da luces de lo que podría ser un pronto retorno del goleador para el segundo semestre.

Rivero ilusiona a la U | Foto: Photosport

“Está en el proceso último de su recuperación. Necesitamos que entrene con el grupo, él tiene muchísimas ganas. Es importante que se pueda reincorporar”, remarcó.

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Concluyendo, Gago no quiere ponerse plazos con el retorno de Octavio Rivero, en la que aguarda por su esperado retorno a las canchas y que pueda ser un importante aporte para la Universidad de Chile.

“El tiempo no lo sé. Tenemos una fecha estimada, pero la guardamos para nosotros. No lo puedo decir porque se puede adelantar o se puede atrasar”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 2-1 a Audax Italiano en la Liga de Primera.

a Audax Italiano en la Liga de Primera. Fernando Gago anunció que Octavio Rivero está en la fase final de su recuperación.

que Octavio Rivero está en la fase final de su recuperación. El delantero Octavio Rivero busca sumar minutos tras sufrir una lesión este 2026.