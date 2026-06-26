Es una de las mayores figuras de la U, pero advierte: “La camiseta titular no está ganada”

Agustín Arce abordó su momento en Universidad de Chile. El canterano se ha consolidado en el equipo estelar.

Universidad de Chile ha tenido un punto positivo en medio de su descalabro institucional: los formados en casa están teniendo protagonismo. Ejemplo de ello es la situación de Agustín Arce.

El mediocampista de 21 años ha sido utilizado constantemente desde el arranque, aunque él no se confía. Sabe que la lucha por un puesto en el once inicial está al rojo vivo.

Por ello, en conferencia de prensa puso la cuota de mesura por su presente. Si bien ha sumado goles y asistencias bajo la tutela de Fernando Gago, se enfoca en seguir trabajando en La Cisterna.

“Estuve esperando este momento hace mucho tiempo, tuve que salir a préstamo dos veces para poder vivir estos momentos. Creo que lo he tomado con mucha responsabilidad”, señaló.

Sobre la misma línea, agregó: “La camiseta de titular no está ganada, en todo momento me entreno al 100% para que el fin de semana pueda estar en cancha dentro de los once“.

Agustín Arce brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La deuda pendiente de Universidad de Chile

Finalmente, el seleccionado nacional fue consultado sobre qué debe perfeccionar la escuadra universitaria. Para él, no hay que escatimar en lo absoluto: todas las líneas necesitan elevar el nivel.

“Como siempre, es mejorar en todo aspecto. En lo defensivo, en la construcción del juego, en el ataque. Debemos mejorar en general el equipo, para poder tener un resto de año que sea bueno“, cerró.