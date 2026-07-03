Fernando Gago recibe una extraordinaria noticia en la U: recupera a dos jugadores clave

Universidad de Chile da vuelta la página de lo que fue su partido ante Unión La Calera por la Copa Chile, en el que los ‘Azules cayeron por 1-0 ante su bestia negra en este 2026 en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Fernando Gago ahora ponen el foco en lo que será su próximo duelo en esta Copa Chile, en donde el ‘Romántico Viajero’ viajará a la quinta región para enfrentarse a Santiago Wanderers.

Pensando en lo que podría ser dicho partido y la segunda parte de la temporada en el torneo nacional, la Universidad de Chile recibió una doble noticia tremenda en las últimas horas.

Vargas y Aránguiz vuelven a los entrenamientos

La Universidad de Chile hoy se entrenó pensando en su duelo ante Santiago Wanderers y reveló el retorno de dos importantes jugadores a los entrenamientos: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

Vargas y Aránguiz entregan dos grandes noticias en la U | Foto: Photosport

Ambos jugadores dejaron atrás lo que fueron sus distintos problemas que lo mantenían alejado de las canchas y ahora, ilusionan a Fernando Gago en poder ser opción para los próximos partidos.

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El goleador azul sufrió un duro golpe en su duelo por la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua tras un choque con Omar Carabalí, el que le significó dos fracturas en sus costillas.

Por otra parte, Charles Aránguiz tuvo su último duelo con la U en la igualdad a dos tantos ante Audax Italiano en la Copa de la Liga, en la que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

Es así como la Universidad de Chile sonríe de cara a sus próximos desafíos, en la que Fernando Gago ya podría contaría con dos importantes jugadores para los próximos partidos del ‘Romántico Viajero’.