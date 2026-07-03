El mercado de pases de invierno en el fútbol chileno no da un solo segundo de tregua y las oficinas de los clubes grandes arden en definiciones estratégicas.

Universidad de Chile sigue moviéndose con intensidad en el mercado de pases. Tras cerrar el fichaje del joven extremo argentino Gonzalo Reyna, el equipo dirigido por Fernando Gago apunta a seguir fortaleciendo su ataque de cara al exigente segundo semestre de 2026.

Uno de los nombres que había tomado una fuerza tremenda en las últimas semanas para arribar al Centro Deportivo Azul era el de Jean Meneses. Sin embargo, para lamento de muchos hinchas, la opción del actual delantero de Deportes Limache quedó completamente descartada en las últimas horas.

Según informó ADN el motivo de la caída de la operación pasa netamente por el plano financiero de la dirigencia laica. El atacante de 33 años estuvo muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de la U, pero la mesa directiva de Azul Azul decidió no ejecutar su cláusula de salida, la cual estaba valorizada en 250 mil dólares y cuya vigencia expiraba de forma definitiva este viernes.

La intención del cuadro estudiantil es congelar el bando y conversar con el jugador una vez que finalice su vínculo con Deportes Limache en diciembre, buscando negociar con el pase en su poder a costo cero.

Fernando Gago no podrá contar con Jean Meneses.

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Colo Colo corre solo ahora

Con la bajada de la U en la carrera por el extremo nacional, el escenario en el mapa de fichajes dio un vuelco drástico a favor de la vereda del frente. De esta manera, Colo Colo aparece como el único club del medio local en carrera por Jean Meneses.

Sin embargo, en Macul el panorama es de máxima urgencia logística: