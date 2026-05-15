Falleció Marcos Kaplun, el histórico exdirigente de la U que quiso fichar a Zinedine Zidane

En las últimas horas se confirmó el deceso del exdirigente azul Marcos Kaplun, quien falleció a los 84 años por problemas de salud.

El fútbol chileno y Universidad de Chile están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Kaplún a los 84 años durante la noche de este jueves. El histórico dirigente azul permanecía internado en la Clínica Indisa debido a complicaciones de salud que se agravaron durante los últimos días.

Kaplún dedicó gran parte de su vida a la U. Su historia con el club comenzó en 1976, cuando se integró a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, donde permaneció durante 18 años. En ese extenso período fue una pieza importante en la reconstrucción institucional y deportiva del cuadro azul, etapa que culminó poco después de la obtención del histórico título nacional de 1994. Posteriormente, diferencias con René Orozco marcaron su alejamiento de la institución.

Pese a ello, su vínculo con la U jamás se rompió. Durante años siguió colaborando de manera cercana al club hasta que en 2017 regresó oficialmente para integrar el directorio de Azul Azul, cargo que ocupó hasta 2019. Además, en 2020 asumió como primer vicepresidente de la ANFP.

Marcos Kaplun, entonces dirigente de la U, intentó fichar a Zidane en el elenco estudiantil (Getty Images).

El día que Kaplun quiso fichar a Zinedine Zidane

Más allá de su extensa trayectoria dirigencial, Kaplún también protagonizó una de las historias más llamativas vinculadas al club: el intento por fichar nada menos que a Zinedine Zidane para la U en 2006. Así lo reveló años atrás en conversación con La Tercera, donde recordó los detalles de aquella frustrada operación.

“Yo lo contacté en 2006, después de que se retiró en Real Madrid. Hablé con su representante en ese entonces (Alain Migliaccio). Le transmití la invitación de que viniera a jugar a la U. Nuestra idea era que también trabajara con las inferiores; se habría financiado solo por el golpe mediático”, contó en aquella oportunidad.

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En síntesis…