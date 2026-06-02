Destapan el jugador que tendría disgustado a Fernando Gago en la U: “Vi mucha molestia…”

De acuerdo a lo informado por el periodista Marcelo Díaz, el técnico de la U no estaría conforme con el rendimiento del cuestionado Lucas Assadi.

Pese a que Universidad de Chile logró volver a los triunfos tras derrotar por 2-1 a Deportes Concepción por la Liga de Primera, el ambiente en la interna azul está lejos de ser el ideal.

Y es que el rendimiento exhibido por el elenco estudiantil ante el ‘León de Collao’ dejó más dudas que certezas, considerando que el equipo recién pudo asegurar el triunfo en los minutos finales y jugando con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo.

Uno de los apuntados tras el encuentro fue Lucas Assadi. El talentoso canterano, que brilló durante el segundo semestre del año pasado, atraviesa una realidad totalmente opuesta y no logra encontrar regularidad en el esquema de Fernando Gago.

De hecho, en el Pelota Parada de TNT Sports, el periodista Marcelo Díaz aseguró que el entrenador azul no estaría conforme con el nivel mostrado por el volante ofensivo. “Lo de Lucas Assadi, y estando el otro día al borde de la cancha, vi muchas manifestaciones de molestia con Assadi por parte de Gago”, reveló.

El reportero profundizó en la situación y apuntó a aspectos puntuales del juego del futbolista. “En varias situaciones, en el retroceso o en la toma de decisiones, no sé si no le gusta, o siente que puede dar mucho más y no lo está dando, pero me di cuenta que cada vez que tomaba la pelota, había una manifestación distinta a la que tiene con otros jugadores”, agregó.

Publicidad

En síntesis…